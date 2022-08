Frau in Fürth mit Stichen verletzt – Täter auf der Flucht

Eine 22-Jährige ist am Donnerstagabend in der Fürther Innenstadt mit Stichen verletzt worden, der Täter ist noch auf der Flucht. Wie die Polizei mitteilt, wurde die verletzte Frau gegen 20.00 Uhr von einer Passantin auf einem Fußweg an der Rednitz gefunden. Die alarmierten Rettungskräfte stellten zwei Stichverletzungen im Oberkörper fest.

Unbekannter sprach Frau an und stach dann zu

Die Frau gab an, dass ein Unbekannter sie zunächst angesprochen, dann angegriffen und mit einem Gegenstand verletzt hatte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, es besteht keine Lebensgefahr. Die Polizei löste eine Fahndung mit mehreren Streifen und zwei Suchhunden aus, konnte aber bisher keinen Täter ermitteln.

Mann ist circa 45 Jahre alt und 1,90 Meter groß

Dieser soll circa 45 bis 50 Jahre alt, ungefähr 1,90 Meter groß sein und einen braunen Bart tragen. Nach den Angaben der Frau war er mit einen Jeans, einem grauen Pullover und einer grauen Wollmütze bekleidet. Aus welcher Motivation heraus der von der Frau geschilderte Angriff erfolgt sein könnte, ist bislang völlig unklar.