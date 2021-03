Frau in Bad Wörishofen durch Messerstiche getötet

In einer Arbeiterunterkunft in der Innenstadt von Bad-Wörishofen ist in der Nacht zum Sonntag eine Frau mit Messerstichen getötet worden. Die Polizei nahm am Tatort einen 27 Jahre alten Verdächtigen fest. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen Bekannten der Frau. Er soll am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Ulmer Rechtsmedizinerin unterstützt Kriminalpolizei

Am Sonntagvormittag dauerte die Sicherung von Spuren zu der Tat aus der Nacht noch an. An den Ermittlungen ist neben der Kriminalpolizei Memmingen auch eine Rechtsmedizinerin der Universität Ulm beteiligt. Zum Hintergrund und zum Ablauf der Tat machte die Polizei zunächst keine Angaben und verwies dabei auf ermittlungstaktische Gründe.