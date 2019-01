Frau in Altenstadt an der Waldnaab mutmaßlich getötet

Laut Polizei ist in der Nacht auf Mittwoch in Altenstadt an der Waldnaab eine Frau getötet worden. Bei der Frau handelt es sich nach Polizeiangaben um eine 22-jährige syrische Staatsangehörige. Sie wurde wohl Opfer eines Gewaltverbrechens. Die genauen Umstände sind unklar. Die Polizei führt derzeit umfangreiche Vernehmungen durch. Unter anderem wird der Ehemann der 22-Jährigen befragt.

Erfolglose Reanimationsversuche

Polizisten waren in der Nacht in das Mehrfamilienhaus in Altenstadt gerufen worden. Sie fanden eine nicht ansprechbare Frau vor. Die Beamten und der später eintreffende Rettungsdienst versuchten, die Frau wiederzubeleben – allerdings erfolglos.