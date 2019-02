Frau geht mit Schere und Kerzenständer auf Partner los

Weil sich ein Paar in Altodorf (Lkr. Landshut) so sehr gestritten hatte, ging eine 57-jährige, alkoholisierte Frau auf ihren 56-jährigen Freund mit einer Küchenschere los und stach mehrmals auf ihn ein. Laut Polizei warf sie außerdem eine brennende Kerze samt gläsernem Kerzenständer nach ihm und schlug mehrmals auf den Kopf ihres Partners.

Mann flüchtet zu seiner Ex-Frau

Wie die Polizei jetzt mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits am Dienstag in einem Mehrfamilienhaus. Der Mann flüchtete zunächst zu seiner Ex-Frau, die ihn ins Krankenhaus brachte. Am Mittwochabend gegen 21 Uhr schließlich erstattete er Anzeige gegen die 56-jährige Frau.