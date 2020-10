Frau findet Giftschlange auf Dachboden

Eine Frau hat auf dem Dachboden ihres Hauses in Ergolding im Landkreis Landshut eine circa 15 Zentimeter lange Giftschlange gefunden.

Neues Leben in der Reptilienauffangstation

Wie die Polizei heute mitteilt, hatte die Dame bereits am Wochenende deswegen bei der Landshuter Polizei angerufen. Gleich nach ihrer Entdeckung hatte die Frau ein Glas über die Schlange gestülpt, damit diese nicht entwischen konnte. Die Polizei brachte die Giftschlange in die Reptilienauffangstation in München.

Anreise aus dem Schwarzwald?

Recherchen ergaben, dass es sich bei dem Tier um eine Aspisviper handelt, die in Deutschland nur im südlichen Schwarzwald beheimatet ist. Die Finderin war vor kurzem tatsächlich mit ihrem Wohnmobil im Schwarzwald im Urlaub. Möglicherweise war die Schlange als blinder Passagier bis nach Bayern gereist. Der Biss einer Aspisviper führt zu starken Schwellungen und Rötungen an der betroffenen Stelle. Weitere Symptome können Atemnot und Herzbeschwerden sein. Lebensgefahr besteht durch einen Biss der Aspisviper in der Regel nicht.