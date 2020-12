Frau demoliert Polizeiwagen mit Besenstiel in Coburg

In Coburg hat eine Frau mit einem Besenstiel ein Polizeiauto demoliert. Wie die Polizei mitteilt, habe die 34-Jährige zuvor in der Nacht mit einem Messer mehrmals gegen die Eingangstüre eines Bordells in der Coburger Innenstadt gestochen.

Front und Spiegel mit Besenstiel demoliert

Als die hinzugerufene Polizei an dem Etablissement eintraf, habe die Frau mehrfach mit einem Besenstiel auf das Polizeiauto eingeschlagen und damit Außenspiegel und Fahrzeugfront beschädigt. Zudem habe sie die Beifahrertür geöffnet und das Funkgerät sowie den Nothammer aus dem Auto gerissen. Bei ihrer Festnahme habe die Frau nach den Polizisten geschlagen und sie beleidigt. In Handschellen brachten die Beamten die 34-Jährige über Nacht in eine Arrestzelle. Ein Alkohol- und Drogentest soll nun Aufschluss darüber geben, warum die Frau durchdrehte.

Coburgerin beschäftigt Polizei seit Wochen

Auf Nachfrage des BR heißt es, die Frau beschäftige die Coburger Polizei seit Wochen. Ende Oktober habe sie bei einer Kontrolle ihr Fahrrad auf ein Polizeiauto geworfen. Ebenfalls im Oktober war sie als Ladendiebin und ohne Mundschutz in einem Coburger Geschäft in Erscheinung getreten. Wegen der Vielzahl an Straftaten müsse die Frau nun mit einer hohen Strafe rechnen, heißt es. Die von der 34-Jährigen an den Polizeifahrzeugen verursachten Schäden beziffert die Polizei mittlerweile auf rund 3.000 Euro.