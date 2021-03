Frau demoliert in München PKW mit Einkaufswagen - hoher Schaden

Über 100.000 Euro Schaden hat eine betrunkene Münchnerin mit einem Einkaufswagen an abgestellten Autos in Milbertshofen verursacht.

Kratzer und Beulen an 14 Fahrzeugen - über 100.000 Euro Schaden

Einer Spaziergängerin war die randalierende Frau gegen 22 Uhr aufgefallen, sie alarmierte deshalb die Polizei. Mehrere Streifen fuhren daraufhin zu der genannten Wohnstraße im Stadtteil Milbertshofen und stoppten die zerstörerische Tour der 61-Jährigen. 14 Fahrzeuge hatte die Münchnerin zu diesem Zeitpunkt mit dem Einkaufswagen bereits beschädigt. Kratzer, Beulen, abgerissene Autospiegel, die Polizei schätzt den angerichteten Gesamtschaden auf über 100.000 Euro.

Motiv noch unklar

Das Motiv der Randaliererin ist unklar. Ein Atemalkoholtest zeigte bei der Frau zwar 1 Promille an, aufgrund der Schäden schließt die Polizei aber eine Unsicherheit in Folge von Trunkenheit aus, sondern vermutet, dass die 61-Jährige die geparkten Pkw mit voller Absicht demoliert hat. Hinweise auf eine psychische Erkrankung gibt es nicht, auch von Straftaten in der Vergangenheit hat die Polizei keine Kenntnis. Die Beschuldigte wurde zur Ausnüchterung über Nacht in Gewahrsam genommen und erst heute Morgen wieder entlassen. Gegen die Münchnerin wird jetzt wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen ermittelt.