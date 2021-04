Frau bewirft Nachbarinnen mit Ei und bedroht sie mit Messer

Ein Zwischenfall hat in München-Allach in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Eine 27-jährige Münchnerin war gegen zwei Uhr mit einer 26-jährigen Mitbewohnerin und einer 25-jährigen Freundin auf den Balkon ausgetreten, um dort zu rauchen.

Nachbarin wirft mit einem Ei

Die ein Stockwerk darüber wohnende Nachbarin fühlte sich dadurch offenbar gestört und warf mit einem Gegenstand nach den drei Frauen - wie sich später herausstellte, einem Ei. Die attackierten Frauen klingelten daraufhin bei der Angreiferin, um sie zur Rede zur stellen.

Ein Frau wird leicht verletzt

Als die 57-Jährige die Tür öffnete, bedrohte sie die drei Frauen mit einem Küchenmesser. In der Situation wurde die 26-jährige Nachbarin leicht an der Hand verletzt, die Gruppe zog sich daraufhin in die eigene Wohnung zurück und rief die Polizei. Aufgrund des gemeldeten Waffeneinsatzes rückte die Polizei mit zehn Streifen, einem Spezialeinsatzkommando und weiteren Unterstützungskräften an.

Polizei stellt Küchenmesser sicher

Die Beamten nahmen die 57-Jährige fest und stellten die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, sicher. Aufgrund ihres Zustandes wurde die Frau zur psychiatrischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht - laut Polizei nicht zum ersten Mal. Gegen sie wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung ermittelt.