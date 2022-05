Frau bedroht Zugbegleiter mit Messer und verletzt Polizisten

Nach einem tätlichen Angriff auf einen Polizisten in Hirschaid im Landkreis Bamberg suchen die Ermittler nun Zeugen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits am 20. April.

Hirschaid: Frau bedroht Zugbegleiter mit Messer

Dabei soll eine 42-Jährige in einem Regionalzug einen Zugbegleiter beleidigt und mit einem Messer bedroht haben. Als die hinzugerufene Polizei die Frau am Bahnhof in Hirschaid stellte, ging sie mit einem Schlagstock aus Holz auf die Einsatzkräfte los. Als die Beamten die Frau in Gewahrsam nahmen, verletzte sie einen der Polizisten leicht. Aufgrund von Fremdgefährdung wurde die 42-Jährige in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Frau attackiert Polizei mit Schlagstock: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Geschehnisse am 20. April gegen 11.45 Uhr in dem Zug von Bamberg nach Nürnberg sowie den anschließenden Vorfall am Bahnhof Hirschaid beobachtet haben.