Frau aus Niederbayern fällt auf falschen "a-ha"-Sänger rein

Ein bislang unbekannter Betrüger hat sich als Popstar ausgegeben und auf diese Weise einer Frau in Bad Birnbach mehr als 6.500 Euro abgenommen. Der Betrüger hatte Anfang April per Email mit seinem Opfer Kontakt aufgenommen und sich als Morten Harket, Leadsänger der norwegischen Band "a-ha" ausgegeben, wie die zuständige Polizeiinspektion in Pfarrkirchen berichtet. Die beiden hätten sich in der Folge fast täglich per Mail ausgetauscht.

Einladung zum "Meet and Greet"

Vor wenigen Tagen sei der Frau dann ein Treffen mit dem Popstar in Form eines sogenannten "Meet and Greet" in Aussicht gestellt worden. Allerdings müsse sie die Kosten für Flug, Unterkunft und Sicherheit selber aufbringen. Die Frau haben daraufhin einen Betrag von 6.550 Euro überwiesen.

Betrüger wollten noch mehr Geld

Sie sei aber misstrauisch geworden, als das angebliche Management eine Nachforderung von weiteren 1.000 Euro stellte, weil bei der ersten Überweisung angeblich ein falscher Zahlungsbetreff angegeben gewesen sei, hieß es weiter. Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten in Pfarrkirchen haben jetzt die Ermittlungen aufgenommen.

Erfolgreich in den 80ern

Die norwegische Popband "a-ha" war vor allem in den 1980er-Jahren international erfolgreich. Harket ist der Leadsänger des Trios. Zuletzt erschien im Jahr 2015 ein Album der Band.