Frau aus München vermisst: Auto in Niederbayern gefunden

Seit Samstag (02.02) wird die 76-jährige Frau L. aus München vermisst. Ihr Auto, ein blauer Toyota Yaris, wurde mittlerweile im niederbayerischen Grafling (Lkr. Deggendorf) gefunden. Der PKW stand an einem Waldrand und war bereits stark eingeschneit. Vor Ort sucht die Polizei mit mehreren Beamten nach der vermissten Frau.

Laut Polizei wurde das Fahrzeug wohl bereits am Sonntag (03.02) dort abgestellt. Die vermisste Frau leidet an Gedächtnislücken und war schon in der Vergangenheit ziellos umhergefahren. Vielleicht wurde Frau L. auch von einem anderen Fahrzeugführer mitgenommen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.