Frau aus Lichtenfels identifiziert, Partner aus Coburg vermisst

Die Zeichen verdichten sich: Bei der Sturzflut an der Höllentalklamm am Fuß der Zugspitze ist möglicherweise ein junges Paar aus Oberfranken ums Leben gekommen. Eine 33 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Lichtenfels ist mithilfe einer rechtsmedizinischen und kriminaltechnischen Untersuchung identifiziert worden, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim am Donnerstag mit.

Vermisster Partner der toten Frau kommt aus dem Kreis Coburg

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei der zweiten vermissten Person um ihren 34 Jahre alten Lebenspartner aus dem Landkreis Coburg handelt, teilte das Polizeipräsidium weiter mit. Die Angehörigen der beiden Personen würden von Polizei und Seelsorgern betreut.

Suche nach Vermisstem wird am Montag fortgesetzt

Die Suche nach dem vermissten Mann wurde am Donnerstag nicht mehr aufgenommen. Eine erneute Suchaktion in dem Gebiet bei Grainau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen sei für kommenden Montag geplant, heißt es.

Augenzeugen beobachteten zwei Personen auf Brücke

Zu der Flutwelle im Hammerbach im Höllental kam es am Montag. Augenzeugen berichteten, dass die Wassermassen zwei Personen von einer Brücke und auch die Brücke selbst mitgerissen hätten. Gerettet werden konnten acht Personen. Einige von ihnen waren zuvor von den Wassermassen eingeschlossen worden.