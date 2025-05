Frau aus Kronach in Österreich erschossen

In Österreich ist eine 34-jährige Deutsche in der Nacht zu Samstag auf einem Parkplatz erschossen worden. Die Tat ereignete sich um 00.40 Uhr in Maria Alm, rund 70 Kilometer südlich von Salzburg, teilte die Polizei mit.

Fahndung nach ehemaligem Lebensgefährten

Die Frau hatte sich mit ihrem früheren Lebensgefährten auf dem Parkplatz zu einer Aussprache getroffen, berichtet die österreichische Nachrichtenagentur APA. Dabei soll der 32-Jährige auf sie geschossen haben. Der Mann ist auf der Flucht. "Die Fahndung läuft europaweit in alle Richtungen", sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen. Die Frau starb laut ORF noch am Tatort.

Eine Bekannte der Frau hatte die Tat demnach im Rückspiegel eines Autos beobachtet und die Polizei alarmiert. Das Opfer wurde in Kronach in Oberfranken geboren und lebte im Pinzgau im Südwesten des Bundeslandes Salzburg.

Mit Informationen von dpa