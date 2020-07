Frau aus Erlangen spendet Corona-Antikörper

Ende März erwischte es Katharina Striegel. Sie hatte sich mit dem Coronavirus infiziert, vermutlich steckte sich Striegel bei ihrem Freund an. Zunächst hatte sie starke Kopfschmerzen, dann wurde es immer schlimmer: heftige Gliederschmerzen, Reizhusten, Schlappheit. Zwei Wochen lag sie flach. Die 31-Jährige erkrankte an Covid-19.

"Ich habe nichts mehr gerochen und nichts mehr geschmeckt. Ich war extrem müde, ich habe nur geschlafen und hatte auch Gliederschmerzen und Kopfschmerzen.“ Katharina Striegel

Spendenaufruf durch das Uniklinikum Erlangen

Im Mai erfuhr Katharina Striegel von dem Spendenaufruf des Uniklinikums Erlangen. Die Mediziner suchten ehemalige Covid-19 Patienten, die genesen sind. Die 31-Jährige meldete sich und willigte ein, Blutplasma zu spenden, um akut Erkrankten zu helfen und um die Covid-19 Forschung voranzutreiben. "Bei mir sind wohl genügend Antikörper da, dass ich welche abgeben darf. Es ist wohl so ein Ausschlusskriterium. Also viele haben zwar Corona gehabt haben aber nicht genügend Antikörper und dürfen deswegen nicht spenden, aber bei mir schaut es gut aus“, erzählt Striegel.

Spende nur mit negativem Corona-Test

Striegels Blut wurde vor der Spende genau analysiert und kontrolliert. Die Untersuchungen wurden von dem Team rund um den Leiter der Erlanger Transfusionsmedizin, Prof. Holger Hackstein, durchgeführt.

"Wichtig war, dass sie einen positiven Coronavirus-Test zu Beginn und möglichst zwei negative Tests am Ende der Erkrankung nachweisen konnten. Die Blutplasmaspende dauert ungefähr 45 Minuten und ist für die Spender nicht belastender als eine normale Blutspende.“ Prof. Holger Hackstein, Uniklinik Erlangen

Je mehr Antikörper, desto besser

Die Wissenschaftler suchen Menschen, die möglichst viele Antikörper gebildet haben. Striegel ist so eine Spenderin. Aus ihrem Blutplasma wollen die Mediziner nun ein Immunplasma gewinnen. Vor kurzem war Striegel zum ersten Mal in der Uni-Klinik, um Blutplasma zu spenden. Das gewonnene Plasma ist gold-gelb und enthält die Antikörper.

Immunplasma könnte Leben retten

Das Team rund um Prof. Hackstein will das Immunplasma weiter erforschen und herausfinden, wie Covid-19 Patienten darauf reagieren. Aktuelle wissenschaftliche Daten würden darauf hinweisen, dass durch COVID-19 Immunplasma eine deutliche Abschwächung der lebensbedrohlichen Verläufe möglich sei. "Das Verfahren könnte die Therapie deutlich verbessern und tödliche COVID-19-Infektionen könnten verhindert werden“, sagt Hackstein.

Immunplasma wird in Erlangen bereits an Patienten getestet

Hackstein und sein Team haben bereits erste Tests durchgeführt. Mehreren Covid-19 Patienten wurde bereits Immunplasma als Therapie verbreicht. "Es sind bisher hier in Erlangen ungefähr zehn Patienten schon behandelt worden und was wir sehen ist, dass bei einem Teil der Patienten die Entzündungsparameter rückläufig sind und dass bei einem Teil der Patienten das Virus eliminiert werden konnte“, sagt Hackstein. Noch stehe die Forschung aber am Anfang.