Frau angefahren – Unfallverursacher geflüchtet

Die Polizei sucht dringend Zeugen und bittet um Hinweise. Gegen 18:50 Uhr wollte die 38-jährige Fußgängerin aus Richtung Bahnhof den Zubringer zur B26 an der Überquerungshilfe kreuzen, als ein PKW aus Richtung Innenstadt die Bahnhofstraße in nördliche Richtung befuhr. Das Auto bog nach der Überführung über die B26 nach rechts auf den Zubringer zur B26 ab. Dabei erfasste das Fahrzeug die Frau, die nach dem Aufprall schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen blieb.

Polizei sucht Zeugen

Ohne anzuhalten fuhr der Fahrer des Wagens in unbekannte Richtung davon. Die 38-Jährige wurde durch einen Ersthelfer an der Unfallörtlichkeit aufgefunden und nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Bei dem Fahrzeug, durch das die Frau angefahren wurde, soll es sich um einen silberfarbenen PKW handeln. An der Unfallstelle wurde zudem eine schwarze Radkappe gefunden, die von dem flüchtigen Fahrzeug stammen könnte.