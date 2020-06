Franzose kommt nach Trickdiebstählen ins Gefängnis

Ein 24-jähriger Franzose wurde jetzt als Mitglied einer Trickdieb-Bande verurteilt, die im großen Stil die EC-Karten vor allem von älteren Bankkunden gestohlen und die dazugehörigen PIN-Nummern ausgespäht hat, um dann selbst am Bankautomat Geld abzuheben.

Frühe Karriere als Kleinkrimineller

Der junge Mann hatte sich nach Überzeugung des Landgerichts München schon als Heranwachsender der Bande angeschlossen und bekam nun für seine Beteiligung in rund 50 Fällen eine Jugendstrafe von dreieinhalb Jahren.

Statt freundlicher Hilfe EC-Karte gestohlen

Die Männer waren laut Staatsanwaltschaft in mehreren deutschen Städten aktiv - auch in München, Nürnberg und Freising. Dabei sollen sie immer nach dem gleichen Muster vorgegangen sein: Die Mitglieder taten so, als ob sie selbst Kunden wären und anderen beim Bedienen des Automaten helfen wollen oder auch selbst Hilfe brauchen. In Wirklichkeit ließen sie die Karten der Opfer mitgehen. Die PIN-Nummern sollen sie bereits vorher ausgespäht haben.