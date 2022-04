Le Pen oder Macron - Was sagen die Menschen in Bayern?

Es ist eine Richtungswahl von großer Bedeutung, über die Französinnen und Franzosen am kommenden Sonntag entscheiden - Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen. Macron steht für Europa. Le Pen will genau das Gegenteil: Sie hat der EU den Kampf angesagt, und sie will die Zusammenarbeit mit Deutschland beenden. Das sehen viele Menschen in Bayern kritisch.

Wird Marine Le Pen von der Partei Rassemblement National gewählt, hätte das starke Auswirkungen auf die politischen Beziehungen, geben einige bayerische Politiker zu bedenken. Anne Franke von den Grünen im Bayerischen Landtag und Mitglied im Europaausschuss sieht bereits eine russische Einflussnahme wie beim Brexit oder der Wahl Trumps. Das könne das Wahlergebnis zugunsten von Le Pen beeinflussen.

Mit Macron wirtschaftliche Zusammenarbeit besser

Im Falle eines Wahlsiegs von Le Pen könnte die Einigkeit massiv gestört und sogar beendet werden, glaubt Franke. Das würde Stillstand bedeuten. In der aktuellen Lage mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sei dann auch die Einigkeit Europas gegenüber Putin in Gefahr. Mit Macron hingegen könnten europäische Projekte wie die Energiewende und die wirtschaftliche Zusammenarbeit weitergeführt werden.

Tobias Gotthardt (Freie Wähler), der Vorsitzende des Europaausschusses, hat eine klare Meinung zu Le Pen: "Sie ist und bleibt eine Extremistin, darüber täuscht auch kein verbaler Schafspelz." Macron und seine En Marche-Partei kenne er aus der gemeinsamen Arbeit auf europäischer Ebene recht gut. Macrons Haltung sei eine gute Basis, um im ehrlichen Miteinander den deutsch-französischen Motor für Europa fortzuführen. "Le Pen wäre schlichtweg ein Kolbenfresser für diesen Motor - und das Ende der bisherigen EU", sagt Gotthardt.

Auch die Menschen auf Münchens Straßen sind sich so gut wie einig: Macron soll Präsident bleiben, damit die Einheit der Europäischen Union gewahrt bleibt. Die 17-Jährige Patricia erzählt zum Beispiel, dass sie Verwandte in Frankreich hat. Selbst die Menschen, die Macron wählen wollen, sehen ihr zufolge vieles an ihm kritisch. Für sie selbst sei der amtierende Präsident auch nur "das geringere Übel".

Frust über Politik ist groß

Bernd Weber sieht hinter dem Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Kandidaten eine tiefgreifende Frustration über Politik. Das gelte so aber auch für andere Länder. Politik und Demokratie seien schwierig und würden häufig nicht gut verkauft. Birgit König versteht wiederum nicht, warum viele Menschen nur die schnellen Veränderungen im Blick haben, für die Le Pen wirbt, nicht aber die langfristigen Veränderungen, die ihre Wahl mit sich bringen würde.

Für einen Austausch zwischen beiden Ländern setzt sich Karin Heintz, Präsidentin der Deutsch-französischen Gesellschaft, ein. Sie erzählt, dass viele französische Menschen in Bayern "wahnsinnige Angst" haben, dass Marine Le Pen gewählt wird. Das würde das Ende von Europa bedeuten und damit auch das Ende der Beziehungen, sagt Heintz. Macron sei daher die bessere Wahl.

Franzosen in Bayern klar gegen Le Pen

Die französische Community in Bayern hat beim ersten Wahlgang deutlich gezeigt: Le Pen soll sie nicht vertreten. Nur etwa 2,5 Prozent der Stimmen fielen auf sie. Die Wahl ging stattdessen sehr eindeutig für Macron aus: Mehr als die Hälfte der Franzosen wählte mit knapp 57 Prozent den amtierenden Präsidenten. Etwa 17.500 französische Staatsbürger gaben beim ersten Wahlgang in München ihre Stimme ab. In Frankreich selbst ging die Wahl deutlich anders aus: Macron erhielt 28 Prozent der Stimmen, Le Pen 23 Prozent.

Stichwahl wird knapp ausgehen

Die meisten Franzosen in Bayern seien von Europa geprägt, das führe zur Wahl von Emmanuel Macron, sagt Macron-Anhänger Stephane Wakeford. Sie seien pro Europäische Union. "Ich hoffe sehr, dass Macron gewinnt. Es wird bei der Stichwahl aber viel zu knapp, viel knapper als 2017, und das ist sehr traurig", sagt der Franzose.

Die Regierung musste Wakeford zufolge in den vergangenen fünf Jahren mit Covid und den Gelbwesten schwierige Entscheidungen treffen. Da seien viele Menschen unzufrieden und enttäuscht, und einige würden daher Le Pen wählen. Mit ihr an der Spitze befürchtet Wakeford für Frankreichs Rechtsstaatlichkeit eine Entwicklung ähnlich wie in Ungarn.

"Macron ist ein Lügner."

Eine der Stimmen für Le Pen wird bei der Stichwahl am Sonntag von Nicolas Dennilauler kommen. Beim ersten Durchgang wählte er den Linken Jean-Luc Mélenchon. Jetzt soll es Le Pen werden, obwohl er eigenen Angaben zufolge sein ganzes Leben gegen Le Pen war. Ihren Rassismus finde er nicht gut, aber gleichzeitig sei er gegen Macron. "Macron ist ein Lügner, und er handelt wie ein König. Er macht, was er will." Auch die Corona-Politik der vergangenen Jahre kritisiert er. Viele seiner Freunde seien durch die harten Lockdowns traumatisiert.

Seine Tochter Constanze ist mit 18 Jahren Erstwählerin und auf der Seite ihres Vaters. Sie kann Le Pen und Macron nicht ernst nehmen. Beide seien nur an einer Show interessiert. Jacques Chirac sei zum Beispiel ein guter Präsident gewesen, weil er für die Leute da war.

Viele Franzosen wollen "vote blanc" wählen

Die Französin Sandra Weber ist Mitglied in der Partei "La République en Marche" von Präsident Emmanuel Macron. Sie macht sich große Sorgen, erzählt sie. Macron müsse für Frankreich und vor allen Dingen für Europa gewinnen. "Ich hoffe schon, dass die Franzosen alle wählen gehen und Macron wählen." Gleichzeitig wollten viele aus Unzufriedenheit ungültig wählen, einen sogenannten "vote blanc". "Das wäre natürlich nicht gut."

Einer von Ihnen ist Martial Boulogne aus Augsburg, er wählt weiß: "Ich wähle keinen von den Zweien, ich werde weiß wählen. Macron ist ein Vertreter für die Banken, und über Marine LePen spreche ich nicht, weil ich mache keine Werbung für rechtsextremistische Leute."

Bei einer Sache scheinen sich aber alle Franzosen hier in Bayern einig: Jeder soll wählen gehen, der wählen kann. Denn in einer Demokratie zählt jede Stimme.