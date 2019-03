Frankonia-Brunnen in Würzburg wird saniert

Vor allem das stark kalkhaltige Wasser hat den Brunnenfiguren zugesetzt. So ist kaum noch zu erkennen, dass sie aus Bronze gegossen sind. Deshalb werden die Skulpturen von Spezialisten von den Ablagerungen befreit, genauso wie die Natursteine des Brunnenbeckens. Auch die veraltete Wassertechnik im Inneren muss grundlegend saniert.

Gedenken an Prinzregent Luitpold

Errichtet wurde der Frankonia-Brunnen anlässlich des 70. Geburtstags des Prinzregenten Luitpold von Bayern am 12. März 1891. Zum Geburtstag erhielt der beliebte, in der Residenz Würzburg geborene Jubilar allerdings nur eine erste Skizze überreicht. Die Einweihung des fertiggestellten Brunnens fand erst drei Jahre später, am 3. Juni 1894, in Anwesenheit des Prinzregenten statt.

Denkwürdige Persönlichkeiten zu Füßen der Frankonia

Auf dem zentralen Steinpostament des Brunnens steht die Bronzefigur der Frankonia, die in der Linken eine Lanze mit dem "Rennfähnlein" als Banner Frankens und in ihrer Rechten einen Lorbeerkranz hält. Ihr zu Füßen reiten drei Bronzeputten auf wasserspeienden Fischen, zwischen denen sich ein Reliefmedaillon mit dem Bildnis des Prinzregenten sowie das fränkische und das bayerische Wappen befinden. Darunter sitzen die Bronzefiguren des Minnesängers Walther von der Vogelweide, des Bildschnitzer Tilman Riemenschneider und des Maler Matthias Grünewald.

Die Brunnensanierung soll kommende Woche beginnen und wird rund ein Jahr dauern.