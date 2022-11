Frankfurter Grünen schicken Unterfränkin ins OB-Rennen

Bei der Mitgliederversammlung im Frankfurter Stadtteil Griesheim erhielt Rottmann 95 Prozent der Stimmen – 209 der 220 Mitglieder stimmten für die 50-Jährige. Damit tritt Rottmann am 5. März 2023 für die Grünen ins Rennen um das Oberbürgermeisteramt in Frankfurt.

Bisher haben zwei weitere Parteien Kandidaten nominiert: die SPD den Planungs- und Sportdezernenten der Stadt, Mike Josef, und die CDU den hessischen Antisemitismusbeauftragten Uwe Becker. Der bisherige Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) war am 6. November bei einem Bürgerentscheid abgewählt worden. Feldmann steht derzeit wegen Vorteilsnahme vor Gericht.

Rottmann will Frankfurt klimaneutral machen

Vor ihrer Wahl hatte Rottmann erklärt, sie wolle mithelfen, Frankfurt bis 2035 klimaneutral zu machen: "Frankfurt 2035 wird ein Projekt, das die gesamte Stadtgesellschaft erfasst. Es wird erfordern, dass wir eine ambitionierte Sozialpolitik machen, eine ambitionierte Wirtschaftspolitik, und eine ambitionierte Umwelt- und Klimaschutzpolitik."

Rottmann betonte, dass sie Erfahrungen aus der Bundespolitik, aber auch der Frankfurter Kommunalpolitik einbringen werde. "Ich kenne die Stadt sehr gut. In Frankfurt kommt man nicht mit zwei, drei dünnen Argumenten durch, sondern die Leute fragen nach – und das ist gut so! Die Frankfurterinnen und Frankfurter wünschen sich Verantwortung und Gestaltungswillen an der Spitze der Stadt."

Aktuell ist Rottmann Staatssekretärin

Manuela Rottmann ist in Würzburg geboren und hat in Hammelburg (Lkr. Bad Kissingen) ihr Abitur gemacht. Die promovierte Juristin hat in Frankfurt studiert, war Sprecherin der Frankfurter Grünen und von 2006 bis 2012 Umweltdezernentin der Stadt. 2017 wurde sie auf der Liste der bayerischen Grünen in den Bundestag gewählt. 2021 wurde Rottmann Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft.