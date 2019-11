Frankenwürfel-Verleihung: Das sind die Gewinner 2019

Das Statut des von den drei fränkischen Regierungspräsidenten vergebenen Preises gibt vor, was den typischen Franken ausmacht. Drei "W" charakterisierten ihn: wendig, witzig und widersprüchlich, wobei Witz auch Erfindungsgeist und Einfallsreichtum bedeute.

Pro Regierungsbezirk ein Preisträger

All das erfüllen in diesem Jahr der Kaberettist Franz Besold aus Oberfranken, der unterfränkische Heimatpfleger Karl-Heinz Wolbert und der Vorstand der Kinderzeche Hans-Peter Mattausch aus Mittelfranken. Sie haben am Montag beim Festakt in Bad Windsheim den Porzellanwürfel erhalten.

"Gewürfelt", aber nicht ausgewürfelt

Ausgezeichnet haben sich die sogenannten "Gewürfelten" durch ihre prägende fränkische Persönlichkeit, so die Jury. So steht Franz Besold aus Weismain seit 35 Jahren als Kabarettist an Fasching auf Bühnen in ganz Franken, Karl-Heinz Wolbert aus Willanzheim ist seit rund 50 Jahren bekannt für sein Engagement im Bereich Musik, als Heimatpfleger und Kommunalpolitiker. Der dritte "Gewürfelte", Hans-Peter Mattausch, setzt sich seit über 20 Jahren als Vorstand der Kinderzeche in Dinkelsbühl ein und ist Präsident der Süddeutschen Kinder- und Heimatfeste.

Ehrung durch Regierungspräsidenten

Die Preisträger wurden bei der offiziellen Verleihung im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim vom jeweiligen fränkischen Regierungspräsidenten geehrt. Der Festakt findet abwechselnd in einem der drei fränkischen Regierungsbezirke statt.

Seit 1985 werden pro Jahr drei bis fünf Franken ausgezeichnet. Ober-, Unter- und Mittelfranken stellen dabei mindestens einen "Gewürfelten". Der Frankenwürfel wird traditionell am 11. November verliehen, in diesem Jahr zum 35. Mal.