Frankenwinheimer ist "World Baker of the Year 2022"

Bäckermeister Axel Schmitt aus Frankenwinheim im Landkreis Schweinfurt ist vom Weltverband der Bäcker und Konditoren zum "World Baker of the Year 2022" (Welt-Bäcker des Jahres 2022) gekürt worden. Schmitt stehe als Fernsehbäcker, Musiker und umtriebiger Unternehmer für ein modernes und zugleich unkonventionelles Bäckerhandwerk, das sich seinen Wurzeln bewusst ist und Wert auf Tradition und Qualität legt, lautet die Begründung.

Schmitt: "Der Wahnsinn! Das rockt!"

Der Vorstand der International Union of Bakers and Confectioners mit Sitz in Madrid hat seine Entscheidung jetzt im isländischen Reykjavik verkündet. Dort erhielt Schmitt Ehrenkette, Urkunde und Bäckerjacke mit seinem neuen Ehrentitel. Das Gremium folgte damit dem Vorschlag des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks. Verbands-Präsident Michael Wippler freut sich über Schmitts Auszeichnung: "Er zeigt so viel Energie, Leidenschaft und Liebe fürs Bäckerhandwerk und verbindet das mit unglaublicher Coolness und Nonchalance. Er steht für erfolgreiches Unternehmertum und modernes Handwerk. Auch dank ihm hat sich in der Welt herumgesprochen, dass das deutsche Bäckerhandwerk im wahrsten Sinne des Wortes rockt", so Wippler.

Schmitt reagierte überwältigt auf seine Ernennung: "Das ist der Wahnsinn! Das rockt! Ich bin Bäcker aus Leidenschaft und sehe die Auszeichnung als Ansporn, weiterhin für den schönsten Beruf der Welt zu werben. Das verspreche ich."

Fernseh- und Metal-Bäcker

Der breiten Öffentlichkeit ist Axel Schmitt bereits bekannt durch zahlreiche Fernsehauftritte sowie durch Aktivitäten beim Wacken-Musikfestival, wo er seit Jahren als offizieller "Wacken-Bäcker" agiert. Der Frankenwinheimer ist zudem gern gesehener Back-Experte und Botschafter des Deutschen Bäckerhandwerks in Tagespresse und Lifestyle-Medien. Mit seinem Bestseller-Buch "Das einfachste Brot der Welt" überzeugt er viele Menschen von seiner Passion: dem handwerklich gut gebackenen Brot.