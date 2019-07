Frankenwein: Jahrgang 2018 in herausragender Qualität und Menge

Der heiße und trockene Sommer, der andernorts Bauern zum Verzweifeln brachte, hat in Unterfranken dafür gesorgt, dass in den Rebzeilen kaum Krankheiten und nur wenig Schädlinge auftraten. Deshalb konnte "ein geradezu optimal gesundes Lesegut geerntet werden", so die Weinexperten der Regierung.

Jahrgang 2018 mengenmäßig rekordverdächtig

Mit einem Ertrag von gut 86 Hektolitern pro Hektar wurde hinaus eine Erntemenge erzielt wie seit über zehn Jahren nicht mehr. Das durchschnittliche Mostgewicht betrug mehr als 88 Grad Oechsle. Ein ähnlich hohes durchschnittliches Mostgewicht wurde letztmalig im Superweinjahr 2009 gemessen. Fast dreiviertel des getesteten Weins war prädikatsweingeeignet. Erneut hat sich der Silvaner dabei als wichtigste fränkische Rebsorte erwiesen. Danach folgen die Rebsorten Müller-Thurgau, Bachus, Riesling und die Rotweinsorte Domina.

Proben von 24,2 Millionen Litern Wein genommen

Der Regierung von Unterfranken zufolge zeigte der Jahrgang 2018 insgesamt die ganze Bandbreite der Qualitäten – von ansprechenden Schoppenweinen bis hin zu edelsüßen Raritäten. Bis Ende Juni hat die Weinprüfstelle der Regierung mit rund 24,2 Millionen Liter Wein fast die Hälfte der gesamten Erntemenge von 52,5 Millionen Litern geprüft.