Frankenwein 2018 – "Jahrgang für die Geschichtsbücher"

Für den Fränkischen Weinbauverband zeigt sich Präsident Arthur Steinmann rundum glücklich und spricht vom 2018er als Jahrgang, der in die Geschichtsbücher“ eingehen wird. Mit ein Grund: Nie zuvor hat die Lese früher begonnen als am 27. August und selbst im Superweinjahr 2003 waren die Rebstöcke nie so lange Sonne aber auch Trockenheit ausgesetzt – von April bis September. Nur weil es über den Winter bis ins Frühjahr viele Niederschläge gab, konnten die Reben trotz extremer Trockenheit makellose Trauben mit hohem Zuckergehalt hervorbringen, heißt es dazu vom Präsidenten der Landesanstalt für Weinbau, Hermann Kolesch.

Einziger Wermutstropfen für Frankenweinliebhaber: Vor allem wegen gestiegener Lohn- und Transportkosten haben die fränkischen Winzer moderate Preiserhöhungen für den 2018er angekündigt.

Winzer müssen auf Trockenheit und Temperaturanstieg reagieren

Hermann Kolesch zufolge sind gerade jüngere Reben dringend auf Bewässerung angewiesen, wenn sich Trockenjahre wie seit 2003 weiter häufen. Arthur Steinmann berichtete, er habe bei der Staatsregierung erreichen können, dass bei der Flurbereinigung die dritte Runde anfange. Im Anschluss an die Dorferneuerung und die Zusammenlegung von Rebflächen müssten jetzt flächendeckend Wasserreservoirs in den Weinbergen gebaut werden. Damit kann im Winter Regenwasser gesammelt oder auch Mainwasser in Zeiten des Überflusses hochgepumpt werden um damit im Sommer Tröpfchenbewässerung zu ermöglichen.

Schneller überblick über Lage in den Weinbergen dank Drohneneinsatz

Mit Hilfe von Drohnen werde inzwischen genau ermittelt, wo Reben unter Trockenstress leiden und nur dann würden sie auch bewässert, so Steinmann: „Der Rebstock will nämlich lieber leiden, er möchte keinen Überfluss und dann bringt er tolle Qualität“.