Frankenwaldbrücken fast doppelt so teuer wie bislang erwartet

Die weltweit längsten Fußgängerbrücken, die über zwei Täler im Frankenwald geplant sind, werden wohl deutlich teurer als bisher berechnet. Das Landratsamt Hof geht nicht mehr von 22,4 Millionen, sondern von 40,8 Millionen Euro aus. Das hat der BR aus gut informierten Kreisen erfahren.

Demnach wurde diese neue Kostenschätzung für das umstrittene Tourismusprojekt in einer nichtöffentlichen Sitzung des Kreisausschusses präsentiert. Eine öffentliche Debatte ist in der Kreistagssitzung am kommenden Freitag geplant.

Frankenwaldbrücken teurer: Das sind die Gründe

Inzwischen hat der Hofer Landrat Oliver Bär (CSU) auf BR-Anfrage die neusten Zahlen bestätigt. Für die Kostensteigerung der Brücken um fast 100 Prozent seien mehrere Gründe ausschlaggebend, erklärt er: Zum einen habe man aufgrund der Anregungen von Bürgern und Verbänden bei der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans rund sechs Millionen Euro an Mehrausgaben. Dabei gehe es um zusätzliche Maßnahmen für Naturschutz, Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit. Zum zweiten gebe es seit der letzten Kostenschätzung aus dem Jahr 2019 grundsätzlich eine starke Preissteigerung im Bausektor, das schlage bei den Brücken mit einem Plus von etwa acht Millionen zu Buche. Und zum dritten müsse man die massiven Preiserhöhungen bei Stahl mit zusätzlichen 4,5 Millionen Euro einkalkulieren.

Hofer Landrat hält an Projekt fest

Auch wenn die Kostenschätzung nun massiv gestiegen ist: Der Hofer Landrat Bär hält an dem Projekt fest.

"Ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Projekt die Region weiter entwickeln kann. Und deshalb freue ich mich, auch weiter daran zu arbeiten." Landrat Oliver Bär (CSU)

Die Kostensteigerung sei eine Herausforderung, sagt Bär. In den nächsten Monaten werde man klären, wo Kosten reduziert werden können, und auch mit weiteren Fördermittel-Gebern sprechen. Der Freistaat Bayern hatte ursprünglich zugesagt, rund 80 Prozent der Kosten zu übernehmen. Bei der ersten Vorstellung war die damalige CSU-Wirtschaftsministerin Ilse Aigner noch von zwölf Millionen Euro Gesamtkosten ausgegangen. Die Zusage für Zuschüsse in Höhe von 80 Prozent hatte ihr Nachfolger im Amt, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW), dann 2020 grundsätzlich bekräftigt. Eine weitere Stellschraube im Kostenplan sind laut Landrat die Einnahmen. Bislang wurden mit Eintrittspreisen von 15 Euro für Erwachsene kalkuliert und mit mehreren hunderttausend Besuchern pro Jahr gerechnet.

Brücken sollen Tourismus fördern

Landrat Bär und sein Team hatten 2017 erstmals die Idee für dieses spektakuläre Projekt vorgestellt. Mit den beiden Frankenwaldbrücken, die sich zwischen Lichtenberg und Issigau über das Lohbach- und das Höllental spannen sollen, soll der Tourismus in der Region gefördert werden. Nach Auskunft des Landrats habe das Projekt bereits für überregionale Aufmerksamkeit gesorgt. Es liefen bereits "gute Gespräche" mit Investoren unter anderem für weitere Projekte wie Gastronomie oder Ferienwohnungen.

Gegner haben Kostenschätzung schon länger bezweifelt

Dagegen befürchten Kritiker von Bund Naturschutz, Landesbund für Vogelschutz und einer Bürgerinitiative massive Auswirkungen vor allem auf die Tier- und Pflanzenwelt im Höllental, für das als sogenanntes FFH-Gebiet besondere Naturschutz-Regeln gelten. Zudem hatten die Gegner schon vor Jahren die Kosten kritisiert und die bisherige Schätzung von 22,4 Millionen Euro bezweifelt.