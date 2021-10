Frankenwald-Wandermarathon in Kronach: 42 Kilometer im Grünen

Nach anderthalb Jahren Corona-Zwangspause findet am Samstag wieder der Frankenwald-Wandermarathon statt. Ausgangs- und Zielort ist dieses Mal Kronach.

Auch interessant: Tourismus im Frankenwald nimmt wieder Fahrt auf

Frankenwald-Wandermarathon führt 2021 rund um Kronach

Wie der Veranstalter Frankenwald Tourismus mitteilt, führt die 42 Kilometer lange Strecke 2021 über Marktrodach, die Radspitze und Weißenbrunn wieder zurück nach Kronach. Etwa 660 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen sich in diesem Jahr auf den Weg machen, die Startplätze waren heiß begehrt und schnell vergriffen. Wenige Tage vor der Veranstaltung konnten einige Teilnehmer mit viel Glück noch Karten über die Facebook-Gruppe "Frankenwald-Wandermarathon Tickettauschbörse" ergattern.

3G-Regel gilt: Unterlagen können schon am Freitag geholt werden

Am Samstag kommt in Abstimmung mit den Behörden die 3G-Regel zur Anwendung, was das Einchecken der Wanderer zeitaufwändiger gestalte, heißt es weiter. Deshalb konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Unterlagen bereits am Freitag zwischen 14.00 Uhr und 21.00 Uhr in der Mensa des Kronacher Schulzentrums abholen. Am Samstag ist dies ab 05.00 Uhr möglich, der Startschuss zum Wandermarathon fällt dann um 07.00 Uhr.

Wandermarathon geht auf Kult-Event zurück

Der Frankenwald-Wandermarathon geht auf das Wander-Kult-Event "24 Stunden von Bayern" zurück, das 2011 in Bad Steben stattfand. 2012 wurde dort dann zum ersten Mal der Frankenwald-Wandermarathon durchgeführt. In den kommenden Jahren wechselte der Austragungsort stets: Vom Kulmbacher Land (2013,2016) und dem Oberen Rodachtal (2014) bis nach Helmbrechts (2015,2018) und Marktleugast (2019). Die Längen der Strecken variierten immer etwas, so betrug die Route im Jahr 2017 rund um Tettau im Landkreis Kronach zum Beispiel 44 Kilometer.