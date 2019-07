Frankenwald sucht "Hashtagger"

Einen entsprechen Aufruf hat das Frankenwald Tourismus Service Center nun versendet. Darin wendet sich die Region mit einem Appell an alle Instagramer: "Wenn Ihr ein Foto in aus oder vom Frankenwald ins Netz stellt, nehmt die Region auch in Eure Hashtags mit und folgt uns gerne auch bei Instagram unter 'derfrankenwald'."

Tourismusregion erhofft sich Mehrwert

Viele teilen auf Instagram ihre schönsten Erlebnisse, beeindruckende Momente und sehenswerte Augenblicke. Eine Menge davon auch im und aus dem Frankenwald, heißt es weiter. Und genau da erhofft sich die Tourismusregion einen Mehrwert. So könne es gelingen Millionen von Nutzern auf die Urlaubsregion aufmerksam zu machen.