Frankenwald: Kronacher Schüler Wald legen Zukunftsforst an

Annika Braun springt mit beiden Füßen auf den Pflanzspaten. Der will nicht in den Boden. Alles voller Wurzeln und Steine. Ihre Freundin Johanna Hebentanz versucht es mit einer zweischneidigen Hacke, einem sogenannten Wiedehopf. Jetzt bekommen die beiden ein Loch in den Boden, am Steilhang oberhalb von Steinberg im Landkreis Kronach.

Mit den Händen wühlen sie die Erde heraus bis der kleine Eichensetzling hineinpasst. Erde wieder drauf. Eine kleine Kuhle für die Feuchtigkeit formen. Festtreten. Fertig. Nächstes Bäumchen. Die beiden Abiturientinnen schwitzen, es ist anstrengend, aber es macht ihnen Spaß. 3.000 Bäumchen wollen sie und 20 ihrer Mitschülerinnen und –schüler hier oben am Eichenbühl pflanzen: einen neuen Wald.

Waldumbau heißt nicht einfach Bäume pflanzen

Die Trockenheit der letzten Jahre und der Borkenkäfer haben den Fichten, die hier mal standen, den Garaus gemacht. Auf fünf Hektar erstreckt sich die Kahlfläche, nur wenige Laubbäume stehen noch in der Ödnis. Die Schülerinnen des Kronacher Frankenwald-Gymnasiums haben im letzten Schuljahr ein Projektseminar aufgenommen.

Einen Zukunftswald wollen sie anlegen. Herausfinden, welche Baumarten hier an diesem Südhang wachsen und dem Klimawandel trotzen könnten. Haben sich im Biologieunterricht mit Bodenkunde, Mikroklima und Wasserhaushalt beschäftigt und natürlich mit Bäumen. Rot-, Trauben- und Stieleichen, Douglasien, Hainbuchen und Libanonzedern haben sie für die Bepflanzung des Eichenbühl ausgesucht.

Viele Helfer für das Projekt

Unterstützung erhalten sie dabei vom AELF, dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach/Coburg. Forstwirtschaftsmeister wie Thomas Baumann helfen mit Geräten und Know-How, zeigen den jungen Leuten, wie ein Baum am besten eingepflanzt wird. Außerdem beraten sie die Schüler bei ihrem Vorhaben.

Boris Stein, Förster beim AELF und Projektbetreuer, ist begeistert vom Einsatz der Schüler, dem Engagement und auch dem Wissen über den Wald, das sie sich angeeignet haben. Auch das Jugendwaldheim Lauenstein, eine Bildungsstätte des AELF, hilft mit. Sophia Pfister, die dort gerade ein freiwilliges ökologisches Jahr verbringt, hätte sich so ein Seminar auch für ihre Schulzeit gewünscht.

Waldsterben täglich vor Augen

Dabei kam die Idee zu dem Projektseminar Zukunftswald fast von selbst, erzählt Stefanie Springer, die am Frankenwald-Gymnasium das Seminar leitet. Manche der Schülerinnen und Schüler hätten selbst Wald im Familienbesitz. Die meisten anderen würden den Zustand des Frankenwaldes täglich sehen: auf dem Schulweg oder an ihrem jeweiligen Wohnort.

Seit dem ersten heftigen Trockenjahr 2018 und dem damit einhergehenden massiven Auftreten des Borkenkäfers sterben vor allem die Fichten. Die toten und sterbenden Bäume sind nicht mehr zu übersehen. Ebenso wenig wie die Kahlstellen, wo die toten Bäume bereits gefällt und das sogenannte Käferholz weggeschafft wurde.

Frankenwald ohne Bäume unvorstellbar

Lena Hofmanns Familie hat auch einen Wald. Für die Abiturientin ist das Seminar hilfreich für den Erhalt des eigenen Besitzes. Und übereinstimmend sind sich die Schülerinnen und Schüler sicher, dass die Waldpflege wichtig für ihre Heimat ist. Auch wenn sie nach dem Abitur erstmal in die Welt hinaus ziehen.

Aber hierher kommen sie vielleicht wieder zurück und einen Frankenwald ohne Bäume können sie sich nicht wirklich vorstellen. Das Projektseminar dient übrigens auch der Berufsorientierung. Mindestens einer der Abiturienten weiß jetzt schon, dass er beruflich mal was mit dem Wald machen will.

Erfolg erst in Jahrzehnten sichtbar

So arbeiten sie sich den Steilhang hinauf, graben Löcher und pflanzen Setzlinge. Mit Hacken, Spaten, den Händen. In der Hocke, auf den Knien, in dreckverschmierter Kleidung. Niemand motzt, stattdessen wird viel gelacht. Vor vier Wochen haben sie bereits einen Wildschutzzaun um ihren künftigen Wald aufgestellt, damit Rehe und andere Tiere die Bäumchen nicht gleich abfressen.

Wenn sie mit dem Pflanzen fertig sind, müssen sie warten: 30, 40, 50 Jahre – dann werden sie endgültig wissen, welche Bäume dem Klimawandel trotzen und vielleicht auch einen wirtschaftlichen Nutzen haben könnten. Wie auch immer, es wird immer "ihr" Wald, der Wald der Abi- Klasse von 2022 sein. Ihr Beitrag für die Heimat. Und dafür habe sich die Arbeit schon gelohnt finden Annika, Johanna, Lena und die anderen.