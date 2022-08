Frankenwald: Hilfe aus ganz Bayern im Kampf gegen Borkenkäfer

Florian Ettner sägt eine Fällkerbe in die Fichte. Danach setzt er den Schnitt quer durch den Stamm. Keil rein, zwei Schläge mit der Hammerseite der Stielaxt und dann fällt der tote Baum. Der 24-jährige Forstwirt schwitzt unter seinem Helm. Die Arbeit hier an einem Abhang des Lamitztals im Frankenwald ist anstrengend. Dort wo er eigentlich arbeitet, beim Forstbetrieb Landsberg am Lech, sind die Berghänge nicht so steil. Am Abend, lacht der junge Vorarbeiter, merke er schon, was er gemacht habe. Mit seinen drei Kollegen fällt Florian Ettner die Bäume im Gelände, wo die Maschinen, die Harvester, nicht hinkommen. Vor allem in den Steilhängen. Das bedeutet Handarbeit. Liegt der gefällte Baum im Hang, müssen sie ihn an ein Seil hängen, damit ein Traktor ihn aus dem Hang ziehen kann. Immerhin.

Forstleute aus ganz Bayern helfen im Frankenwald

Florian Ettner, Michael Happach und Thomas Schmid arbeiten als Holzfäller im Allgäu. Von ihren Forstbetrieben wurden sie in den Frankenwald ausgeliehen, um hier ihren Kollegen in Nordhalben im Landkreis Kronach zu helfen. Mit seinen Mitarbeitenden alleine und beauftragten, freien Forstunternehmern könnte sein Betrieb den Anfall an zu fällenden Bäumen nicht schaffen, erklärt Fritz Maier, Leiter des Forstbetriebs Nordhalben. Und außerdem sei der Markt an freien Firmen leergefegt. Zurzeit helfen etwa 150 Leute aus zwölf Forstbetrieben aus ganz Bayern im Frankenwald. Manche von ihnen für vier Wochen, andere nur für eine oder zwei. Für diese Hilfeleistung sei er sehr dankbar, denn das Waldsterben durch Trockenheit und Borkenkäfer sei eine Katastrophe und alleine nicht zu stemmen.