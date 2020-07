vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Frankenwald: Gemeindeschwestern sollen häusliche Pflege stärken

Damit ältere und pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich selbstständig bleiben, startet in Steinbach am Wald das Modellprojekt "Gemeindeschwestern". Das Konzept ist im Landkreis Kronach bereits bekannt.