Frankenstraße in Nürnberg wird wegen Sanierung gesperrt

Vom 4. Oktober, 19:00 Uhr, bis zum 7. Oktober, 4:00 Uhr, will der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) die Fahrbahndecke des sogenannten Südrings erneuern, wie die Stadt Nürnberg mitteilt. Betroffen ist der Abschnitt rund um die Pillenreuther beziehungsweise die Katzwanger Straße.

Anwohner müssen mit nächtlichem Lärm rechnen

Da der Südring stark befahren ist, finden die Arbeiten am Wochenende und in der Nacht statt. Die Anwohner müssen deshalb mit nächtlichem Lärm rechnen, so die Stadt. Sie sollen mit Flyern über die Bauarbeiten informiert werden.

Busse werden umgeleitet, Straßenbahnen fahren normal

Auch der öffentliche Nahverkehr ist von den Bauarbeiten betroffen. Busse müssen ihre Fahrstrecken ändern und Haltestellen verlegt werden. Die VAG wird Ersatzhaltestellen einrichten und mit Schildern darauf hinweisen. Die Straßenbahnen hingegen können unverändert fahren. Fußgänger können außerdem die Gehwege weiter benutzen.