05.08.2019, 07:14 Uhr

Frankenschnellweg wird "An den Rampen" acht Tage saniert

Autofahrer, die in Nürnberg über den Frankenschnellweg fahren wollen, müssen ab heute Geduld mitbringen. Der vielbefahrene Abschnitt "An den Rampen“ wird in Richtung Süden von heute an für acht Tage gesperrt.