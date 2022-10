Frankenschnellweg-Verhandlung: Umweltauswirkungen im Fokus

Heute wird die Verhandlung um den kreuzungsfreien Ausbau des Frankenschnellwegs vor dem Verwaltungsgericht in Ansbach fortgesetzt. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) klagt gegen die Ausbaupläne. Im Zentrum des zweiten Verhandlungstags geht es vor allem um die Umweltauswirkungen des aktuell geplanten und mit 687 Millionen Euro budgetierten Projekts der Stadt Nürnberg und damit des Serviceunternehmens Öffentlicher Raum (SÖR).

VCD sieht Verkehrsgutachten als fehlerhaft an

Grundsätzlich bezeichnet der Kläger das Projekt als "aus der Zeit gefallen" und als "Millionengrab". Am Montag, dem ersten Verhandlungstag, war es vor allem um das Verkehrsgutachten gegangen, das der VCD als veraltet und fehlerhaft ansieht. Am zweiten Tag wird es nun um die Umweltauswirkungen des Ausbaus gehen. Im Fokus stehen Themen wie Lärm, Abgase und das Grundwasser, so Christoph Wallnöfer vom VCD.

Von Seiten der Stadt wolle man die Anwohner endlich vor Lärm und Luftverschmutzung mit der geplanten Tunnellösung schützen, so der Technische Werksleiter von SÖR, Marco Daume am Montag. Der Frankenschnellweg soll als Tunnel unter der Erde verlaufen, und das tiefer als ursprünglich geplant.

Trinkwasserversorgung in Gefahr?

"Unsere Trinkwasserversorgung wollen wir nicht durch die Betonröhre im Untergrund zerschneiden lassen. Und da müssen richtige hydrologische Gutachten her, wie sich das in den nächsten 40 und 50 Jahren auswirkt auf das Nürnberger Trinkwasser“, so Wallnöfer weiter.