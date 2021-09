Frankenschnellweg und A3 am Wochenende gesperrt

Vom Samstagabend bis Sonntag (12 Uhr) wird der Frankenschnellweg nördlich von Forchheim gesperrt. Grund ist der Einschub einer Stabbogenbrücke über die Autobahn. Die 1.200 Tonnen schwere Stahlkonstruktion ist eines der markantesten Bauwerke entlang der Bahn-Ausbaustrecke Nürnberg-Bamberg.

Imposanter Koloss über A73 bei Forchheim

Die neue Eisenbahnbrücke über die A73 hat eine Gesamtlänge von 92 Metern, ist 17,50 Meter hoch und 13,10 Meter breit. Die Bahn investierte knapp zehn Millionen Euro in den imposanten Koloss. Der reine Einschubvorgang dauert rund acht Stunden. Im Anschluss daran wird das Bauwerk dann Zentimeter für Zentimeter abgesenkt, bis es auf den Wiederlagern aufliegt. Die Stabbogen-Brücke wird mit sogenannten "Self-Propelled Modular Transportern" (SPMTs) bewegt, das sind Modulfahrzeuge, die eigens dem Transport von sehr großer und sperriger Ladung dienen. Diese SPMTs bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von 0,5 Kilometer pro Stunde.

Bis Ende 2022 wird das Bestandsbauwerk zurück gebaut und eine zweite Brücke westlich der Bahn eingeschoben. Die Fertigstellung der beiden neuen Eisenbahnbrücken ist bis Ende nächsten Jahres geplant.

Frankenschnellwegsperrung am Wochenende

Die A73 wird wegen des Einschubs der Stabbogenbrücke am Samstagabend ab voraussichtlich 18 bis Sonntag, 12 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Hirschaid und Forchheim-Nord komplett gesperrt. Die Umleitungsstrecke verläuft über die B505 zwischen Bamberg-Süd und der A3 Anschlussstelle Pommersfelden (Richtung Frankfurt) beziehungsweise über die bestehenden Bedarfsumleitungen. Weiterhin werden die Anschlussstelle Buttenheim sowie die PWC-Anlage Regnitztal in Fahrtrichtung Nürnberg für den öffentlichen Verkehr gesperrt.

Viergleisiger Ausbau für schnelle ICE-Strecke

Der Ausbau der modernen Hochleistungsstrecke zwischen Nürnberg und Bamberg ist Teil des Projekts "Deutsche Einheit" und damit Teil des Ausbaus der Strecke zwischen München und Berlin. Bis Nürnberg wurde der Abschnitt bereits ausgebaut, was die Fahrzeit erheblich verkürzt hat. Nun ist die Achse Nürnberg-Erfurt-Leipzig/Halle-Berlin mit dem weiteren Ausbau dran. Der Streckenabschnitt zählt zu einem der wichtigsten deutschen Verkehrsachsen. Mit zusätzlichen Gleisen wird mehr Kapazität geschaffen, schnelle ICEs und langsame Regional- und Güterzüge sollen dann getrennt auf verschiedenen Gleisen fahren können. Die Arbeiten sollen bis 2025 abgeschlossen sein. Insgesamt hat die Bahn bislang mehr als 1,3 Milliarden Euro in den viergleisigen Ausbau der Gesamtstrecke Nürnberg-Berlin investiert, in Oberfranken alleine 635 Millionen Euro.

Ab dem Bereich Forchheim führt die geplante Strecke über den Frankenschnellweg und entlang des Main-Donau-Kanals über Eggolsheim, Buttenheim, Hirschaid bis nach Strullendorf. Dort unterquert sie die B505 und führt weiter nach Bamberg. Hier ist ein neuer Haltepunkt Bamberg-Süd geplant. Derzeit gilt vor allem der Knoten Bamberg als Engpass für den neuen viergleisigen Ausbau. Die Strecke ist schon jetzt überlastet. Deshalb muss die bestehende zweigleisige Strecke um zwei Gleise erweitert werden.

Vollsperrung auch auf der A3

Wie die Autobahn GmbH Nordbayern mitteilt, wird im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der Autobahn auch die A3 von Samstag (20 Uhr) bis Sonntag (18 Uhr) komplett zwischen den Anschlussstellen Höchstadt-Ost und Erlangen-Frauenaurach gesperrt. Grund ist der Einbau von Stahlträgern über die Autobahn. Zeitgleich wird die Brücke zwischen Kosbach und Untermembach abgerissen.

In Fahrtrichtung Nürnberg werden die Verkehrsteilnehmer an der Anschlussstelle Höchstadt-Ost ausgeleitet und zunächst über die ausgeschilderte Bedarfsumleitungsstrecke U17 und anschließend U19 zur Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach geführt, wo sie zurück auf die Autobahn gelangen. In Fahrtrichtung Frankfurt/Main wird der Verkehr an der Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach ausgeleitet, zunächst über die Bedarfsumleitungsstrecke U80 und anschließend U82 zur Anschlussstelle Höchstadt-Ost und dort zurück auf die Autobahn geführt. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.