Frankenschnellweg: Stadt Nürnberg veröffentlicht Umwelt-Studie

Das Ergebnis der Studie: Der Ausbau des Frankenschnellwegs hätte überwiegend positive Auswirkungen für Mensch und Umwelt. So könnte der Lärm entlang der Strecke für die Anwohner deutlich reduziert werden. Außerdem würde auf dem geplanten Tunnel eine Grünfläche entstehen, die auch zur Verbesserung des Klimas beitrage.

Mehr Verkehr und mehr Schadstoffe

Gleichzeitig seien aber auch geringfügig mehr Luftschadstoffe zu erwarten. Alle Grenzwerte könnten jedoch eingehalten werden, heißt es von Seiten der Stadt. Der Hintergrund: Durch den kreuzungsfreien Ausbau werden voraussichtlich mehr Fahrzeuge den Frankenschnellweg nutzen als ohne die Baumaßnahme. Durch die Prognose bis 2030 sieht sich der Bund Naturschutz in seinen Befürchtungen bestätigt: Es werde deutlich mehr Verkehr auf den Frankenschnellweg, in die Stadt und durch die Stadt gelockt. Die Naturschützer bezweifeln deswegen, dass an bestimmten Stellen in der Stadt die Stickoxid-Grenzwerte tatsächlich eingehalten werden können.

Streit mit Bund Naturschutz

Der Bund Naturschutz ist ein Hauptgegner des Projekts und hat gegen den Ausbau geklagt. Derzeit versucht die Stadt Nürnberg mit dem Bund Naturschutz sich außergerichtlich zu einigen. Erst diesen Montag sprachen die Verantwortlichen der Stadt und der Bund Naturschutz stundenlang über den Umwelt-Bericht. Nürnbergs Bürgermeister Christian Vogel (SPD) sagte dem Bayerischen Rundfunk, dass die Stadt alle Fragen der Naturschützer intensiv bearbeitet habe.

"Ich bin optimistisch, dass der Bund Naturschutz am Schluss einsieht, dass es richtig ist, die Maßnahme zu machen." Nürnbergs Bürgermeister Christian Vogel.

Zudem garantiert die Stadt Nürnberg dem Bund Naturschutz, den Öffentlichen Nahverkehr mehr zu fördern und zusätzliche Radwege auszubauen. Die Naturschützer sehen es als grundsätzlichen Fehler an, mehr als 630 Millionen Euro in den Ausbau des Frankenschnellwegs zu stecken und fordern eine Verkehrswende hin zu Öffentlichen Verkehrsmitteln und attraktiven Radwegen.

Kosten für Ausbau steigen Jahr für Jahr

In den nächsten Wochen soll die nächste Verhandlungsrunde mit dem Bund Naturschutz starten. "Und dann muss auch endlich ein Deckel drauf: Ja, wir einigen uns oder nicht. Wir müssen in die Entscheidungsphase gehen", betont Vogel. Denn je länger sich der Ausbau verzögert, desto teurer wird es – jedes Jahr, das verstreicht, koste der Ausbau etwa 15 Millionen Euro mehr, so Vogel.

In einem nächsten Schritt wird die Stadt die Ergebnisse der Studie sowie ein ergänzendes Planfeststellungsverfahren bei der Regierung von Mittelfranken einreichen. Weitere Planungen haben ergeben, dass unter anderem der geplante Tunnel auf einer Länge von 400 Metern tiefergelegt werden muss.