Frankens Winzer rechnen mit guter Erntemenge

Durchschnittlich werden in diesem Jahr wohl pro Hektar gut 82 Hektoliter erzeugt, so Verbandssprecher Michael Bock. Ein ähnlich gutes Leseergebnis hätte es zuletzt 2007 gegeben. Einen ähnlichen Trend meldete heute das Statistische Bundesamt auch für die anderen deutschen Anbaugebiete. In Franken, wo 99 Prozent der bayerischen Weinberge stehen, wird traditionell überwiegend Weißwein angebaut.

Durchschnittlich 89 Grad Oechsle

Auch die Qualität ist herausragend. So lag das durchschnittliche Mostgewicht bei 89 Grad Oechsle. Vier von fünf Weinen seien damit prädikatsweingeeignet, so der Weinbauverband.

Rotwein leicht rückläufig

Mit knapp einem Fünftel der Fläche (18,3 Prozent gegenüber 81,7 Prozent Weißwein) hat die Fläche, auf der Rotwein angebaut wird, leicht abgenommen. Beliebteste Rebsorten beim fränkischen Weißwein bleiben Müller-Thurgau, Silvaner und Bacchus. Beim Rotwein setzen die Winzer auf die Sorten Spätburgunder, Domina und Dornfelder.