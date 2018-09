Frankens Weinkönigin im Finale um den deutschen Titel

Zum siebzigsten Mal wird die Deutsche Weinkönigin gewählt. Mit ins Finale hat es Frankens Weinkönigin Klara Zehnder (22) geschafft.

Viele Fragen rund ums Thema Wein

Beworben hatten sich die zwölf deutschen Gebietsweinköniginnen. Vor einer 70-köpfigen Jury beantworteten sie Fachfragen zum Thema Wein - teils auf Englisch, entlarvten die in "Weinnachrichten" eingebauten Fehler und bewiesen Spontaneität und Eloquenz in verschiedenen Schnellraterunden.

"Alle Kandidatinnen haben die Fachbefragung gut gemeistert und komplexe Sachverhalte kompetent, verständlich und prägnant auf den Punkt gebracht", erklärte Monika Reule, Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts (DWI), das die Wahl alljährlich ausrichtet. "Wir freuen uns jetzt auf ein spannendes Finale."

Am Freitag steigt das Finale

Wer von den sechs Finalistinnen die Deutsche Weinkönigin wird, entscheidet sich am kommenden Freitag, den 28. September, ab 20.15 Uhr wieder im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße. Die neue Deutsche Weinkönigin wird den Wein aus den deutschen Anbaugebieten für ein Jahr auf rund 200 Terminen rund um den Globus vertreten.