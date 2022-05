Frankens Typen – Typisch Franken? Von Menschen und Klischees

Was ist dran am Klischee vom maulfaulen, zurückhaltenden Franken, der angeblich mit einem "Bassd scho!" nahezu alle Lebenslagen vollumfänglich zu kommentieren versteht? Für die BR-Sendereihe "Bayern erleben" ist ein Fernsehteam quer durch Franken und auch ins Dorf Franken gereist, hat auf einem Heuboden in Prünst im mittelfränkischen Landleben gestöbert, im oberfränkischen Münchberg Textilien fürs Weltall entdeckt und in Würzburg die wahren Frankenkenner getroffen.

Bier, Wein, Musik und Bibel

Aber damit nicht genug: Was die Bierfranken mit den Weinfranken verbindet, warum der Braukessel seit Jahrhunderten aus Bamberg begehrt ist, im mittelfränkischen Dietenhofen eine Hochburg der fränkischen Volksmusik liegt und die Bibel auf Fränkisch ganz besondere Gefühle weckt – all das ist zu sehen in "Frankens Typen – Typisch Franken?" am 30. Mai um 21.00 Uhr im BR Fernsehen und in der Mediathek.

Flickenteppich und Transitregion

Die Vielfalt Frankens macht das mit der "fränkischen Einigkeit" schon immer schwierig. Gründe dafür gibt es genug. Der Fränkische Reichskreis, der von 1500 bis 1806 existierte, war zwar so etwas wie ein äußeres Band, de facto aber war das Gebiet Jahrhunderte lang wie ein Flickenteppich aufgeteilt auf die unterschiedlichsten Herrschaftshäuser und Bistümer. Zudem war und ist Franken eine Transitregion, allein durch die Lage im Zentrum Europas. Schon früher verliefen die wichtigen europäischen Handelsrouten durch die Region. Die liegt auch heute mitten im europäischen Bahnverkehrsnetz und viele Autobahnen führen durch Franken.

Vielfalt statt Einheit – und weiche Konsonanten

Auf eine einheitliche Bratwurst können und wollen sich die Franken ebenso wenig einigen, wie auf einen einheitlichen Dialekt. "Öarbfl", "Bodaggn", "Earbian", "Grumbern" – alleine die vielen unterschiedlichen Bezeichnungen für die Kartoffel zeugen von der Sprachvielfalt in Franken. Einigkeit herrscht allerdings darin, harte Konsonanten nur da zu sprechen, wo sie eigentlich weich sein müssten.

Machen statt reden

Es sind vor allem die Menschen in Franken, die die Region mit ihrer Vielfalt so einmalig machen, egal ob sie seit Generationen hier verwurzelt sind, ob sie von Franken aus in die Welt ziehen, um dann wieder zurückzukommen oder ob sie von weither kommen und einfach hiergeblieben sind. Alle Fränkinnen und Franken, die das BR-Team getroffen hat, können sich über das Klischee des maulfaulen Franken amüsieren und es auch bedienen, falls es nötig erscheint. Sie sind neugierig, weltoffen, traditionsbewusst und wissen genau, was sie an "ihrem Franken" haben. Lieber machen statt reden – darauf können sich die Franken einigen. Bassd scho!

"Frankens Typen – Typisch Franken?" Ein Film von Julia Hofmann und Rika Momeni

Zu sehen am Montag, 30. Mai 2022 um 21.00 Uhr im BR-Fernsehen und in der Mediathek