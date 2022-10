Frankens Städte und Gemeinden bereiten sich auf den Notfall vor

Die Städte und Gemeinden in Franken arbeiten an Notfallplänen. Vielerorts laufen die Vorbereitungen auf ein düsteres Szenario: Was tun, wenn in der Energiekrise großflächig und über längere Zeit der Strom ausfällt?

Um die Herausforderungen einer sogenannten Energiemangellage dann zu meistern, hat die Stadt Nürnberg, wie viele andere Städte und Gemeinden in Franken auch, bereits seit Mitte des Jahres eine städtische Koordinierungsgruppe eingesetzt. Nach Angaben des Sachgebietsleiters Feuerwehr in Nürnberg, Sebastian Kahl, kommt diese Gruppe derzeit alle zwei Wochen zusammen. Sie stehe im Austausch mit dem städtischen Energieversorger N-Ergie. Es geht um eine gemeinsame Einschätzung der Lage und um die Frage, wann im Notfall welche Maßnahmen eingeleitet werden müssen.

Nürnberg setzt auf Feuerwehr-Taskforce

Parallel dazu arbeite eine eigene Taskforce an der Vorbereitung der Feuerwehren für den Notfall, sagt Kahl, der auch Sprecher dieser Einsatzgruppe ist. Es gehe darum, die Betriebs- und Einsatzbereitschaft der Nürnberger Feuerwehren in einer möglichen, langandauernden Mangellage sicherzustellen. Die Nürnberger Feuerwehr müsse in die Lage versetzt werden, zusätzliches Unterstützungspersonal zu alarmieren, die Kraftstoff-, Lebensmittel-, Wärme- und Notstromversorgung zu sichern sowie eine ausfallsichere Kommunikation zu gewährleisten, sagt Kahl. Für all diese Themenfelder würden derzeit Lösungsstrategien entwickelt.

Leuchttürme als Anlaufstellen für Bürger

Teil der Vorbereitung seien in Nürnberg, wie überall in Bayern, auch die sogenannten Katastrophenschutzleuchttürme. Solche Leuchttürme – also letztlich Strom-Oasen – sind zentrale Stellen im Stadtgebiet, die den Menschen als Anlaufstellen dienen sollen. Dort sollen im Notfall unter anderem Erste Hilfe und Informationen zur aktuellen Lage erhältlich sein.

Alle achtzehn Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr und weitere geeignete Gebäude oder Anlaufpunkte im Stadtgebiet seien hierfür vorgesehen. Im Zuge der Modernisierung der Gerätehäuser würden diese deshalb mit Netzersatzanlagen, ausfallsicheren Kommunikationsmitteln und alternativen Wärmeversorgungsmöglichkeiten ausgestattet, so Kahl weiter.

Im Landkreis Erlangen-Höchstadt hat das Landratsamt eine Online-Kampagne gestartet. In den sozialen Medien gibt die Behörde Tipps zu den Themen Energiesparen, Stromausfall und das richtige Anlegen von Notvorräten.

Langes Warten auf Notstromaggregate

In Bayreuth heißt es, man habe leistungsfähige Notstromaggregate für die Leuchttürme bereits bestellt. Die Lieferung gestalte sich aber aufgrund langer Lieferfristen aber problematisch. Die Versorgung des Klinikums sei allerdings unabhängig davon sichergestellt. Auch in Bayreuth habe man Informationen veröffentlicht, die der Bevölkerung bei der Vorbereitung auf derartige Krisensituationen helfen und die Fähigkeit zur Selbsthilfe und Selbstorganisation stärken sollen. Die Kreisverwaltungsbehörden könnten sich im Falle eines Blackouts schließlich nicht um alles kümmern. Mit der bayernweit einzigartigen Initiative "Familienretter112" biete der BRK-Kreisverband Bayreuth daher ein Seminar für Bürgerinnen und Bürger an, um sie bei der Vorbereitung auf den Katastrophenfall zu unterstützen.

"Mit wenigen einfachen Maßnahmen und Vorbereitungen kann jeder die Versorgung seiner Familie im Notfall sicherstellen", so der Geschäftsführer des BRK-Kreisverbandes Bayreuth, Markus Ruckdeschel. Mit dem Familienretter112 mache man die Bürger zu Katastrophenschützern in den eigenen vier Wänden.

Landkreis Bamberg sichert Notstrom-Versorgung der Kliniken

Aus dem Landkreis Bamberg heißt es, ein Notstromaggregat beim Atemschutzzentrum des Landkreises in Strullendorf sei derzeit im Bau. Nachdem die Versorgung der Krankenhäuser mit Notstrom sichergestellt sei, habe man nun beschlossen auch für die Pflegeheime der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg Notstromaggregate anzuschaffen. Dafür werde ein sechsstelliger Betrag bereitgestellt.

Um noch mehr Notstromaggregate gegebenenfalls über einen längeren Zeitraum betreiben zu können, werde allerdings auch mehr Treibstoff gebraucht. Deshalb werde geprüft, zentrale Kraftstoffreserven in größeren Mengen anzulegen.

Wie lässt sich die Kommunikation in Gang halten

In der Stadt Bamberg macht man sich indes Gedanken, wie die Kommunikation im Krisenfall aufrecht erhalten werden kann. Die meisten Organisationen hätten schließlich auf Digitalfunk umgerüstet, bei dem unklar sei, wie lange dieser zur Verfügung stehen werde. Ohne funktionierende Kommunikation aber werde auch die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Treibstoff problematisch.

Marktredwitz: Wasserversorgung hält ohne Strom zwei Tage

Aus der Stadt Marktredwitz heißt es, man sehe derzeit keine große Wahrscheinlichkeit für das Szenario eines Blackouts. Die Wasserversorgung könne auch ohne Strom problemlos für mindestens zwei Tage sichergestellt werden. Außerdem verfüge die Stadt bereits über eine ausreichende Anzahl an Notstromaggregaten.