Frankens Neue im Europaparlament

Pierrette Herzberger-Fofana

Als erste Grünen-Politikerin aus Franken darf Pierrette Herzberger-Fofana aus Erlangen ins EU-Parlament einziehen. Die 70-Jährige promovierte Literaturwissenschaftlerin ist bis heute eine international aktive Frauenrechtlerin. Außerdem bringt sie politische Erfahrung als Stadträtin mit. Seit 2005 sitzt sie als Mitglied der Grünen Liste im Erlanger Stadtrat. Herzberger-Fofana wurde in Mali geboren und ist im Senegal aufgewachsen. Sie kam in den 1980er Jahren aus wissenschaftlichen Gründen in die Universitätsstadt Erlangen. Im Europaparlament möchte sie sich gern für Frauenrechte einsetzen und Migrationspolitik machen.