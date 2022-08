Frankens höchster Gin: Das Fichtelgebirge im Glas

Mathias Gerstner hat sich in Schale geworfen. Der Edelbrand-Sommelier aus Marktredwitz trägt ein weißes Hemd mit Fliege und Hosenträgern – ganz im Stil der britischen Whiskey-Brenner. Der Anlass ist für ihn ein großer, besser gesagt: ein hoher. Mathias Gerstner schwebt mit 100 Litern selbst gebranntem Gin im Sessellift von Bischofsgrün auf den zweithöchsten Berg im Fichtelgebirge, den Ochsenkopf.

Eine durch und durch fränkische Spezialität

Außer dem Gin in drei silbernen Edelstahlkannen hat Gerstner ein leeres Fass aus fränkischer Spessarteiche dabei. Auf dem Gipfel wird er den Schnaps in das Fass schütten, im dem vorher auch schon Whiskey und Rotwein reifen durften. Dann wird das Fass an einem besonderen Platz aufgehängt und drei Monate lang nicht bewegt. Die Aromen der "Botanicals", wie Mathias die 33 enthaltenen Kräuter, Beeren, Wurzeln und Gewürze nennt, können sich in dieser Zeit im Gin entfalten.

Höchste Gaststätte Frankens als Wiege für den Franken-Gin

An der Talstation Nord in Bischofsgrün haben sich Freunde und Familie Gerstners versammelt, um ihn bei der spektakulären Abfüllaktion zu unterstützen. Nacheinander werden Gin-Kannen, das Fass und viele Arbeitsgeräte in den Doppelsesseln verstaut, dann steigen die Helfer ein und laden oben alles wieder aus. Ihr Ziel ist die Gaststätte Asenturm, wenige Meter von der Bergstation entfernt. Es sei die "höchste Gaststätte in Franken", betont Wirt Martin Reichenberger. Er geht voraus ins Gastzimmer – viel Holz, ein spektakulärer Blick ins Tal, fränkische Gemütlichkeit in jedem Winkel – und deutet auf einen Deckenbalken zwischen zwei Tischen. Dort soll das Fass, sichtbar für alle Gäste, aufgehängt werden.

Fichtensprossen vom Ochsenkopf veredeln das Destillat

Kurze Zeit später baumelt das Holzfass sicher an dicken silbernen Ketten. Mathias Gerstner steigt auf einen Tisch, öffnet den Stöpsel am Fass und beginnt, die zartgelbe Flüssigkeit aus den Kannen hinein zu füllen. Sofort breitet sich ein würziger Duft im Gastraum aus. "Fast alle Zutaten sind vom Ochsenkopf", erzählt der Brenner und Edelbrandsommelier. "Ich habe zum Beispiel Fichtensprossen, Brennnesselblätter, Hagebutten, Schlehen, Waldmeister und Brombeerblätter gesammelt." Außerdem stecken Ingwer, Kümmel, Zimtrinde, Sternanis und viele Bio-Zutaten mehr drin. "Das ganze Rezept verrate ich natürlich nicht", sagt der groß gewachsene Mann mit feinem Lächeln.

Quellwasser macht den Gin noch besser

Doch gerne verrät Mathias Gerstner, welche Arbeitsschritte der Gin bisher durchlaufen hat: Nachdem im Frühjahr alle Botanicals gesammelt waren, hat Gerstner sie mehrere Tage in 96 prozentigem Bio-Getreidealkohol baden lassen. "Wir Destillateure nennen das 'Mazeration'", erklärt Gerstner. Darauf folgte die Destillation, ein thermisches Trennverfahren. Die Flüssigkeit wird zum Kochen gebracht und steigt als Dampf auf. Dabei wird sie wieder aufgefangen. Nach drei solchen Brennvorgängen hatte Mathias Gerstner etwa 60 Liter achtzigprozentigen Gins gewonnen. Der ging wiederum eine Verbindung mit frischem Quellwasser ein. Für das Fass standen am Ende des Prozesses 99 Liter sechzigprozentigen Fichtelgebirgs-Gins bereit.

Schottland als Vorbild für den Fichtel-Mountain-Gin

Warum der Gin nun in den fränkischen "Fichtelmountains" drei Monate lang ruhen soll, erklärt der Profi so: "Das schaue ich den Whiskybrennern aus Schottland ab. Sie schwören darauf, dass der Whisky in den Highlands in sauberer Luft in großen Eichenfässern reifen soll." Mathias Gerstner hat sich aus diesem Grund auch gekleidet wie ein schottischer Whiskybrenner. "Im November hole ich den Gin aus dem Fass", erklärt er das weitere Vorgehen. Dann wird er in etwa 230 Halbliterflaschen gefüllt." Diese fränkische Delikatesse wird den Namen "OXENKOPF-Fichtel-Mountain DRY GIN" tragen. Ein luxuriöses Geschenk für Weihnachten – denn eine Flasche wird 50 Euro kosten.

Dieser Gin braucht kein Tonic

Dass der OXENKOPF-Gin ein Ladenhüter werden könnte, glaubt Gerstner nicht. In seinem Feinkostladen in Marktredwitz haben schon jetzt viele Gin-Liebhaber ihre Bestellung aufgegeben. Ab Anfang Dezember werden die Flaschen mit dem Logo eines Ochsen mit Fliege und Hosenträgern in den Regalen bei Gerstners stehen. Auch der Wirt der Gaststätte Asenturm wird ihn an seine Gäste ausschenken. Am besten werde man die Aromen aus dem Fichtelgebirge herausschmecken, wenn man ihn pur trinke, meint der Sommelier. Während Mathias Gerstner den letzten Eimer Gin in das Fass schüttet, sagt er versöhnlich: "Ihn mit einem guten Tonic zu mischen, ist auch in Ordnung."