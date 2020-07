Frankens größter Kuhstall geht in Betrieb

Bis zum kommenden Sommer sollen alle 600 Kuhplätze belegt sein. Trotz dieser Größe und Menge ist Landwirt Armin Nürnberger überzeugt, dass es seinen Kühen hinsichtlich Tierwohl gut geht, denn er hat seinen Stall nach einem tierfreundlichen Konzept gebaut.

24 Kühe werden gleichzeitig gemolken

Etwa 160 Kühe bahnen sich ihren Weg durch den Stall, alle in Richtung Melkstand – es gleicht einem großen Hallo unter Freunden. Aufgeteilt in zwei Gruppen werden immer 24 Kühe gleichzeitig gemolken. Zwölf links, zwölf rechts. Zuerst wird das Euter gereinigt, kurz per Hand vorgemolken und dann die Melkmaschine an die vier Zitzen angesetzt, erklärt Armin Nürnberger. Auf einem Display kann alles nachverfolgt werden: Welche Kuh wird gerade gemolken, wie viel Milch gibt die Kuh, wie viel wird noch von ihr erwartet. "Bei dieser hier sind es jetzt zum Beispiel 19,5 Liter Milch", sagt Nürnberger.

Organisation und feste Abläufe sind für das Tierwohl wichtig

Alles ist bis ins Detail organisiert und hat einen festen Ablauf. Das sei bei so vielen Tieren das A und O, sagt der 41-Jährige. Nur so könne das Tierwohl bei künftig 600 Tieren gewährleistet werden. Hilfestellung gibt dabei technische Unterstützung. Jede Kuh trägt ein Halsband, das aufzeichnet wie viel sie frisst, trinkt, und wie ihr allgemeiner Gesundheitszustand ist. So behält der Landwirt den Überblick über das Wohl seiner Tiere und setzt auf Präventivmaßnahmen. Sobald eine Kuh Krankheitszeichen wie zum Beispiel Fieber zeigt, wird sie aus der Herde aussortiert und kommt in einen Krankbereich, in dem sie sich ausruhen kann. "Ich bin der Meinung, dass es dem Einzeltier unter Vielen, also einer Kuh unter 600 anderen, die gut gemanagt ist, besser geht als einer Kuh unter Wenigen in einem schlecht laufenden Betrieb", sagt Nürnberger überzeugt.

Extrabereiche für Kühe in anderen Umständen

Um jedem Tier gerecht zu werden hat er sechs Facharbeiter eingestellt, die für einen Spezialbereich innerhalb des Betriebs verantwortlich sind. Einer kümmert sich beispielsweise ausschließlich um die Jungtiere, ein anderer betreut die werdenden Mütter. Innerhalb des Stalls gibt es ebenfalls verschiedene Bereiche für die Tiere. Im Hauptstall können sie frei umherlaufen oder aber in einer der Liegeboxen ruhen. Daneben gibt es Extrabereiche für Kühe im Wochenbett, für kranke Tiere oder Kälbchen. Bei der Bauweise des Stalls setzte Nürnberger auf viel Licht und Luft. "Wir haben einen Außenfuttertisch gewählt, dass die Kuh den Blick nach draußen hat. Wir haben drauf geachtet, dass sie sich frei hinlegen kann, dass die Boxen nach vorne hin nicht geschlossen sind und sie zum Beispiel Schwung holen kann um bequem aufzustehen", so Nürnberger.

Außenweidebereich in Planung

Nach außen hin ist der Stall ebenfalls offen und kann durch Rollos individuell verschlossen werden. Auf 1.350 Quadratmetern können sich die Tiere im Hauptbereich bewegen – für jede Kuh sind das rund sieben Quadratmeter Platz. Voll belegt sein wird der Stall dann im kommenden Sommer. Bis dahin will Nürnberger auch den Außenweidebereich fertiggestellt haben, sodass die Kühe auch im Sommer in den Abendstunden draußen stehen können. Zurück am Melkstand: Nach genau zwei Stunden sind die letzten Kühe mit dem Melken fertig und wandern wieder zurück in ihren Stall für die Nachtruhe.