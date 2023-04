Frankens Baudenkmäler leuchten wieder

Die Stadt Nürnberg schaltet ab Montagabend die Beleuchtung von Denkmälern und historischen Gebäuden wieder ein. Dann werden unter anderem die Lorenzkirche, das Opernhaus, die Stadtmauer und das Rathaus wieder wie gewohnt ab Einbruch der Dunkelheit bis 23 Uhr angestrahlt, teilte die Stadt mit.

Nürnberg hat 100.000 Kilowattstunden Strom gespart

Im vergangenen Juli hatte die Bundesregierung beschlossen, die Beleuchtung abzuschalten, um wegen der Energiekrise aufgrund des Kriegs in der Ukraine Energie zu sparen. Rund 100.000 Kilowattstunden Strom seien dadurch in Nürnberg gespart worden, so die Stadt. Nun solle die Beleuchtung sukzessive auf energiesparende LED-Lampen umgestellt werden, heißt es in der Mitteilung.

Verkürzte Beleuchtung: Bayreuth spart weiter Energie

In Bayreuth haben die Verantwortlichen zwar nicht komplett auf die Beleuchtung von historischen Gebäuden und Kunstwerken verzichtet, allerdings ging das Licht immer schon um 22 Uhr aus anstatt erst um 23 Uhr. Diese eine Stunde will die Stadt auch künftig einsparen. Es handele sich dabei um eine sinnvolle Maßnahme zur Energieeinsparung, die fortgeführt werden soll, heißt es aus dem Rathaus. Darüber seien sich sämtliche Stadtratsfraktionen bislang einig.

Coburg legt den Schalter um

In Coburg sind in den vergangenen Monaten beispielsweise die Morizkirche, der Albertsplatz, die Stadttore und auch die Coburger Veste dunkel geblieben. Mehr als 35.000 Kilowattstunden Strom habe man so gespart, heißt es. Bei der Stadt freuen sie sich allerdings schon darauf, das Licht wieder anknipsen zu können und zwar im wörtlichen Sinne: Denn um die Beleuchtung der Veste zu aktivieren, muss tatsächlich direkt vor Ort ein Schalter händisch umgelegt werden. Da der zuständige Mitarbeiter der Stadtwerke allerdings noch im Urlaub weilt, dauert es noch ein paar Tage, bis die Coburger Veste wieder in vollem Glanz erstrahlen kann.

Würzburg leuchtet seit Sonntag wieder

Laut Stadt Würzburg überprüft die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) derzeit die einzelnen Scheinwerfer auf ihre technische Funktionsfähigkeit. Die Festung sei neben Residenz und Alter Mainbrücke eines der touristischen Wahrzeichen der Stadt. Eine große Zahl Einheimischer hätten Weiß zufolge in den vergangenen Monaten immer wieder bei der Stadtverwaltung nachgefragt, wann die Beleuchtung der Festung wieder ans Netz gehe. Dieser Wunsch werde damit erfüllt.

Neben der Festung leuchten ab Sonntag auch der Grafeneckart, der Rote Bau des Rathauses oder das Ämtergebäude in der Karmelitenstraße. Die Kreisgruppe Würzburg des Bunds Naturschutz sieht die Entscheidung der Stadt Würzburg kritisch und fordert die Beibehaltung der Sparmaßnahmen.