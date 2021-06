Frankenrap: Putzfraa trifft auf Feierwehrkapell'n

Putzfrau Ines Procter aus Leinach und Feuerwehr-Kommandant Norbert Neugierg aus der Oberpfalz gehören zu den Stars der Fastnacht in Franken. In der närrischen Zeit ist Veitshöchheim (Lkr. Würzburg) ihre große Bühne. Jetzt trafen sie sich nur ein paar Kilometer weiter, mitten im Wald: zum Frankenrap. Der Wartturm ist eine Ruine nahe Leinach. Ines Procter hat hier als Kind schon gespielt und schwärmt in ihrem neuen Lied von ihrer Heimat Franken. Dabei kommt die Altneihauser Feierwehrkapell'n aus der Oberpfalz ins Spiel und mischt kräftig auf.

Franken versus Oberpfalz

Wer die Stars der Fastnacht aus Franken kennt weiß, sie geben alles. Der verbale Schlagabtausch zwischen Putzfrau und Feuerwehrkommandant sitzt. Die Oberpfalz setzt auf die bewährten Zahnlücken und will mit Pauken und Trompeten den Wartturm erobern. Ines Procter bekommt Verstärkung aus ihrem Heimatort, den "Erlabrunner Schoppensänger". Doch es kann nur einen Sieger geben.

Dreharbeiten mitten im Wald

Für den Frankenrap wurde einen Tag lang mit großem Aufwand am Wartturm gedreht. Regisseur, Kameramann, Tontechniker, Sänger und Statisten - rund 60 Franken waren an dem bunten Programm beteiligt, zudem neun Oberpfälzer. Die Dreharbeiten sind abgeschlossen. Nun geht es an den Schnitt. Zeitnah soll das Musikvideo in allen sozialen Kanälen laufen.

Am Ende gewinnt …

"Wir können nicht miteinander, aber ohne die Anderen wäre es auch blöd", meint Ines Procter süffisant über die Altneihauser Feierwehrkapell'n. Die Künstler wollen nach der für sie schwierigen Coronazeit durch den Rap zeigen: Wir sind immer noch da! Geschafft, aber auch gestärkt gingen sie nach einem langen Drehtag im Wald wieder auseinander. Die Location mit Ruine sei besser als der Rokoko-Garten in Veitshöchheim, behauptete der Kommandant. Danach zog er mit seiner Feierwehrkapell'n schnell wieder ab.