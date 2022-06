Frankenjura: Massiver Rückgang von Dolomitkiefernwäldern

Die sogenannten Dolomitkiefernwälder im Nördlichen Frankenjura sind in den vergangenen Jahrzehnten massiv zurückgegangen und drohen fast ganz zu verschwinden. Wie die Universität Bayreuth am Donnerstag mitteilte, reduzierten sich die Bestände seit 1990 um mehr als 75 Prozent und seit 1950 um etwa 99 Prozent. Dies habe eine Studie ergeben, die sich auf Forstinventuren in den Jahren 1990, 2012 und 2020 stützt.

Bestände mit Dolomitkiefernwälder statistisch rekonstruiert

Die drei Inventuren hatten rund 600 Dolomitkiefernwälder erfasst. Mit einem statistischen Verfahren wurden dann die auf Dolomitgestein wachsenden Kiefernbestände um 1950 rekonstruiert. Seitdem seien 99 Prozent und seit 1990 Dreiviertel der Bestände in Ober- und Mittelfranken sowie der Oberpfalz verlorengegangen, so das Ergebnis der statistischen Berechnung.

Forstämter bauten Kiefernwälder zu Mischwäldern um

Verantwortlich für den Verlust ist die zunehmend intensivere Landnutzung in den zurückliegenden Jahrzehnten. Das haben Andreas Hemp vom Lehrstuhl für Pflanzensystematik der Universität Bayreuth und seine Mitarbeiter herausgefunden. Nach Aufgabe der traditionellen Landnutzung seien immer mehr Fichten und Buchen in die Bestände eingewandert und hätten die Kiefern verdrängt. Auch hätten die Forstbehörden reine Kiefernwälder in Mischbestände umgewandelt, so die Bayreuther Forscher.

Forschungsprojekt startet im Nürnberger Land

Zum Schutz der Dolomitkiefernwälder startet am 1. Juli ein vierjähriges Forschungsprojekt. Finanziert wird es vom Bayerischen Naturschutzfonds mit rund 460.000 Euro aus Erträgen der Glücksspirale. Es ist zunächst auf den Landkreis Nürnberger Land in Mittelfranken beschränkt. Projektträger ist das Naturschutzzentrum Wengleinpark e.V. Weitere Partner sind unter anderem der Landschaftspflegeverein Nürnberger Land, die höhere Naturschutzbehörde der Regierung von Mittelfranken in Ansbach, und der Naturpark "Fränkische Schweiz – Frankenjura".

Dolomitkiefernwälder trotzen Trockenheit und Hitze

Die Studie zum massiven Rückgang der Dolomitkiefernbestände im Nördlichen Frankenjura hat laut der Wissenschaftler der Universität Bayreuth auch einen positiven Aspekt zu Tage gefördert: Die Kiefern auf den Dolomitstandorten seien von der extremen Trockenheit und Hitze in der jüngsten Vergangenheit "fast nicht betroffen" gewesen. Sie seien gut an klimatische Veränderungen angepasst. Sie könnten möglicherweise Saatgutmaterial liefern für Regionen, in denen "normale" Kiefern unter Trockenheit leiden. Dort könnten dann Dolomitkiefern nachgepflanzt werden.

Aus den Riffen des Jurameers entstanden sandige Dolomitböden

Die Dolomitkiefernwälder im Nördlichen Frankenjura sind vor 200 bis 150 Millionen Jahren entstanden. Im damaligen Jurameer hatten sich Riffe gebildet, aus denen sich trockene, sandige Dolomitböden entwickelten. Sie machen etwa 20 Prozent der Fläche des heutigen Nördlichen Frankenjuras aus.