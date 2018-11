Frankenhalle Würzburg - Investorenpläne vorgestellt

Die Stadt als Eigentümer hat die Vorgabe gemacht, das Gebäude nach Möglichkeit zu erhalten. Dazu setzen die Investoren hauptsächlich auf eine gastronomische Nutzung, teilweise soll dazu auch ein Grüner Markt kommen oder etwa eine Hausbrauerei. Gemeinsam ist allen drei Konzepten auch, dass Nebengebäude abgerissen werden und eine Tiefgarage gebaut werden soll. Über der Tiefgarage soll ein Neubau als Hotel oder für Wohnungen errichtet werden.

Entscheidung fällt voraussichtlich am 23. November

An wen das städtische Grundstück vergeben wird, entscheidet der Stadtrat voraussichtlich am 23. November. Es war ein Mindestpreis von zwei Millionen Euro festgesetzt worden. Allerdings sei keine Vergabe an den Meistbietenden vorgesehen. Der Zuschlag geht an den Bewerber, der das beste Konzept zur Erhaltung der historischen Halle vorlegt, hieß es zur Ausschreibung im Umwelt- und Planungsausschuss.