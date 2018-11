Frankenhalle: Stadt veröffentlicht erstmals Investorenangebote

Seit der Inbetriebnahme einer neuen Viehauktionshalle in Dettelbach im Jahr 1999 steht der 90 Jahre alte Bau an der Veitshöchheimer Straße in Würzburg nun leer. Ziel der Stadt ist es, die hölzerne Viehauktionsarena zu erhalten, die unter Denkmalschutz steht. Nach öffentlicher Kritik werden die Konzepte der Investoren nun im Ausschuss öffentlich gemacht.

Stadt verhandelt mit drei Investoren

Drei Investoren sind in die engere Wahl gekommen. Alle setzen auf Gastronomie, einer mit kultureller Nutzung gepaart, der andere mit Grünem Markt und ein dritter zusätzlich mit Hausbrauerei. Gemeinsam ist allen drei Konzepten auch, dass Nebengebäude abgerissen werden und eine Tiefgarage gebaut wird. Ein anderer will darüber ein Hotel für und mit Menschen mit und ohne Behinderung errichten, die beiden anderen planen Wohnungen, wobei einer mehr Sozialwohnungen verspricht, als jetzt in Würzburg mit 30 Prozent vorgeschrieben sind.

Entscheidung fällt am 23. November

An wen das städtische Grundstück vergeben wird, entscheidet der Stadtrat voraussichtlich am 23. November. Es war ein Mindestpreis von zwei Millionen Euro festgesetzt worden. Allerdings sei keine Vergabe an den Meistbietenden vorgesehen, sondern für das beste Konzept zur Erhaltung der historischen Halle, hieß es zur Ausschreibung im Umwelt- und Planungsausschuss. Damals noch war der Plan, das Grundstück in nichtöffentlicher Sitzung zu vergeben.