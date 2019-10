Franken89: Zum Jubiläum des Mauerfalls live aus Mellrichstadt

Unter dem Motto "Franken89 – 30 Jahre Mauerfall" lädt der Bayerische Rundfunk am 8. November von 11 bis 19 Uhr in das Dokumentationszentrum Hainbergkaserne nach Mellrichstadt ein. "Geschichte live" gibt es den ganzen Tag über in Radio- und Fernsehsendungen sowie in Onlinereportagen aus einer Kaserne, die nur drei Kilometer von der DDR-Grenze entfernt war.

Erinnerung an die Deutsche Teilung

In Zusammenarbeit mit dem Förderverein "Kameradschafts- und Freundeskreis der Garnison Mellrichstadt e.V." bietet der Tag Informationen und Zeitzeugen aus Unterfranken und Südthüringen. Ein Atombunker, Modelle über Kaserne und Grenze, Mannschafts- und Kommandeurszimmer, Ausrüstungen der Nationalen Volksarmee und der Bundeswehr bieten einen Einblick in eine Kaserne zur Zeit des Kalten Kriegs.

Radio- und Fernsehsendung sowie Livestreams direkt aus dem Doku-Zentrum

Der "Tag der offenen Tür" beginnt mit der mainfränkischen Mittagssendung ab 12.05 Uhr auf Bayern 1, die einen Tag vor dem Mauerfalljubiläum live aus dem Dokumentationszentrum kommt. Nadine Hauk und Eberhard Schellenberger unterhalten sich mit Zeitzeugen aus Ost und West über das Leben an der DDR-Grenze, über die Tage des Mauerfalls und über das Zusammenwachsen und Zusammenleben in den vergangenen 30 Jahren. Am Nachmittag melden sich Reporter immer wieder über Livestream auf br.de/unterfranken von verschiedenen Plätzen des Dokumentationszentrums. Abschluss ist dann die Liveübertragung der "Frankenschau aktuell" mit Charly Hilpert am Mikrofon ab 17.30 Uhr im BR Fernsehen. Der Förderverein bietet den Gästen Erbsensuppe aus einer "Gulaschkanone" der Bundeswehr.

Höhepunkt von Franken89

Der "Tag der offenen Tür" ist der Höhepunkt des Multimediaprojekts "Franken89". Seit dem Sommer präsentiert das Studio Franken des BR in Hörfunk, Fernsehen und Online Menschen, Orte und Geschichten vor, während und nach der Wiedervereinigung. Die Themen reichten vom Bau der Grenze, Fluchtversuchen bis hin zu geschleiften Dörfern im Grenzgebiet. Franken 89 bietet ein Stück deutscher Zeitgeschichte, ordnet die historischen Ereignisse ein, veranschaulicht Entwicklungen, Erfolge und Missstände und stellt Menschen entlang der früheren Grenze mit ihren kleinen und großen Geschichten vor. Viele Reporterinnen und Reporter des BR haben die Zeit vor 30 Jahren und früher miterlebt, sind so selbst Zeitzeugen mit ihren eigenen Geschichten aus einem unvergesslichen Abschnitt ihres Berufslebens.

