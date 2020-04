13.04.2020, 14:45 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Franken zeigen zu Ostern Disziplin

Die Bayern haben die Ausgangsbeschränkungen schon sehr stark verinnerlicht. Wie am Karfreitag musste die Polizei auch am Samstag nur in wenigen Ausnahmefällen bei Verstößen eingreifen.