Franken vs. Katar-WM: Boykott-Aufruf und Protest-Bier

Ein Fahnenmeer aus Schwarz-Rot-Gold, Tausende begeisterte Fußballfans vor einer riesigen Leinwand, die ekstatisch ihr Team anfeuern – all das wird es in diesem WM-Winter nicht wie früher geben. Grund dafür ist nicht nur das kalte Wetter.

Fränkische Veranstalter planen keine Public-Viewing-Events

Denn viele Veranstalter und Gastronomen wollen die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar nicht unterstützen. Die Menschenrechtsverletzungen im umstrittenen Gastgeberland haben dafür gesorgt, dass Massen-Events für die meisten undenkbar geworden sind.

So hat Werk:B-Events aus Nürnberg bei den vergangenen Turnieren regelmäßig große Fanfeste auf dem Gelände des Albrecht-Dürer-Airports organisiert. In diesem Jahr sei allerdings bewusst nichts geplant, sagte Pressesprecher Markus Mende dem BR. Indoor-Veranstaltungen als Alternative seien zwar logistisch möglich, allerdings wollten die Verantwortlichen die WM in Katar grundsätzlich nicht unterstützen und schließen sich somit denen an, die das Turnier boykottieren, so Mende.

Keine Anmeldungen in Nürnberg

Auf Anfrage bestätigte die Stadt Nürnberg dem Bayerischen Rundfunk, dass bisher keinerlei Anmeldungen von privaten Veranstaltern für Public Viewings in der Noris eingereicht worden seien. Die Stadtverwaltung hatte sich bereits vor einiger Zeit auf Twitter klar positioniert und erklärt, dass sie kein Public Viewing veranstalten will. Allerdings hatte die Stadt das in der Vergangenheit ohnehin nie getan. Das einzige offizielle Public Viewing fand nicht etwa zu einer Weltmeisterschaft, sondern zum DFB-Pokalfinale 2007 statt, als der 1. FC Nürnberg Pokalsieger wurde.

E-Werk in Erlangen zeigt keine WM-Spiele

Auch im Erlanger E-Werk, das während den zurückliegenden Welt- und Europameisterschaften eine feste Fußball-Institution in der Universitätsstadt war, wird es in diesem Jahr keine WM-Spiele zu sehen geben. Zum einen sei Katar als Austragungsort grundsätzlich "problematisch und nicht unterstützenswert", sagte E-Werk-Sprecher Jaroslaw Jasenowski dem BR. Zum anderen kollidiere der WM-Spielplan mit Konzerten und anderen Veranstaltungen des Kulturzentrums. Erst kürzlich habe man von einem Nürnberger "Protest-Bier" gehört, "das schauen wir uns mal an", so Jasenowski.

"Boycott Catar Bier": Protest-Schluck für den guten Zweck

Ebendieses "Boycott Qatar Bier" lagert derzeit in den Kesseln der Orca Brau aus Nürnberg. Die Idee entstand laut Orca-Chef Felix vom Endt im Gespräch mit Boris Braun, Einkäufer beim Café Wanderer & Bieramt, das sich unterhalb der Nürnberger Burg befindet und nicht nur in den Sommermonaten großer Beliebtheit erfreut. Er sei grundsätzlich großer WM-Fan, so Braun im Gespräch mit dem BR, wolle dieses Jahr aber zum Boykott aufrufen: "An dieser Weltmeisterschaft ist alles schräg, was nur schräg sein kann."

Menschenrechtsverletzungen in Katar zum Thema machen

Kurzerhand schlossen sich er und Brauer vom Endt der bundesweiten Kampagne "Boycott Qatar 2022" an. Mit dem Protest-Bier wollen sie dem Thema Öffentlichkeit verleihen. "Bier ist Emotion", sagt vom Endt. "Wenn sich die Menschen darüber unterhalten, haben wir schon einiges geschafft." Ab Anfang November soll das helle Lager mit dem offiziellen "Boycott Qatar 2022"-Logo, von dem die Orca Brau 2.000 Liter gebraut hat, in den Verkauf gehen. Zudem werden dann auch mehrere Nürnberger Lokale das Boykott-Bier anbieten.

Unterstützung für Spendenaktion von FCN-Fans

Ein Teil des Erlöses soll einem guten Zweck zugutekommen. Hier kooperiert Brauer Felix vom Endt mit der aktiven Fanszene des 1. FC Nürnberg: Denn das Geld soll an die Weihnachtsspenden-Aktion der Nordkurve Nürnberg gehen, die sich bereits seit Jahren sozial engagiert. Derzeit laufen die Planungen für konkrete Boykott-Aktionen während der Spiele der deutschen Nationalmannschaft, in die auch die Fans des FCN zum Teil eingebunden werden sollen.

Freibier-Aktionen als Alternative zu Deutschlandspielen

Biereinkäufer Boris Braun ist es ein Anliegen, die Menschen während der WM von den Fernsehbildschirmen fernzuhalten, allerdings "nicht mit erhobenem Zeigefinger zu missionieren". Es sei allerdings wichtig, den Menschen, die das Turnier boykottieren wollen, auch Alternativen zu bieten. "Denn wenn man im Winter dann daheimsitzt und sich langweilt, man weiß wie es ist, dann schalten viele vielleicht trotzdem ein", so Braun. Deswegen soll es beispielsweise Bier-Specials beim Wanderer geben, "eventuell geht da sogar was mit Freibier", sagt Felix vom Endt. Das Motto: "Trinken für Menschenrechte".

Eine offizielle Info-Veranstaltung zu "Boycott Qatar 2022" ist für den 3. Dezember im Handwerkerhof in der Nürnberger Innenstadt geplant.