Franken-Tatort: Schauspieler startet Hilfsaktion für die Ukraine

Als Kommissar spielt er im Franken-Tatort mit, jetzt will er die Menschen in der Ukraine unterstützen: Dafür bietet Andreas Leopold Schadt einen Teil seiner Kostüme zum Verkauf an, die er während der Filmproduktionen getragen hatte.